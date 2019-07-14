高仿知名電商平台實施詐騙　數十名嫌疑人被抓

中評社北京7月14日電／“順聯動力”是一家小有名氣的社交電商平台，今年4月被浙江省列入重點扶持的十大綜合類電商平台之一，匯集2000家合作廠商、80萬款在線商品，並擁有1000萬創客（店主）和8500萬用戶。而“順聯商城”則是一款利用高額回報作為噱頭，實則搞非法集資的APP。



兩個APP圖標完全一樣，只是顔色有點不同，很容易混淆。正因為如此，不明真相的網友在“順聯動力”董事長郭洪安個人微博上留言稱其為“騙子”，部分過激的人甚至發出“死亡威脅”。



錢江晚報記者昨天上午了解到，涉案團夥數十名嫌疑人已被河南南陽警方緝拿歸案，案件正在進一步審理之中。



6月20日，“順聯動力”微信公眾號和網上商城平台陸續收到網友投訴，稱公司騙了他們的血汗錢後卷款逃跑，要求賠償。“順聯動力”一頭霧水，於是向轄區麗水縉雲縣公安局經偵大隊求助。



幾乎與此同時，警方也接到了河南、重慶等地的受害人報警，稱“順聯動力”母公司浙江順聯網絡科技有限公司是詐騙公司，騙了他們很多錢。



經偵大隊立刻展開調查，發現浙江順聯網絡科技有限公司在此次案件中不知情，更沒有參與其中。



經過進一步偵查，警方發現一切的一切都是“順聯商城”所為。這是假冒“順聯動力”的名義進行詐騙。



“順聯動力”隨後發表聲明：不法分子及其團夥以“順聯商城”、“聯順動力”、“順動力”等與公司名稱高仿的方式混淆視聽，以“投資返現”、“做單及報單”等名義或方式向不特定對象進行集資詐騙，謀取非法利益。公司將堅決使用法律手段來維護合法權益。



7月1日，縉雲經偵大隊與“順聯動力”兩名高管一起趕往河南南陽市鎮平縣，協同當地警方展開偵查。