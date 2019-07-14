綠委盼協調強碰選區　時力：先談價值理念

中評社台北7月14日電／時代力量布局“立委”選戰，其中高雄市鳳山、新竹市，時力與民進黨都有提名人選。民進黨“立委”許智傑坦言，一定會衝擊選情，盼黨中央協調；時力發言人李兆立說，盼先就雙方價值理念公開對談。



中央社報道，時代力量目前在“立法院”有5席“立委”，包括3席區域“立委”與2席不分區“立委”。區域“立委”部分，除新北市的“立委”黃國昌尚未表態外，台中市的（潭子、大雅、神岡、後裡）洪慈庸及台北市（中正、萬華）林昶佐都已獲黨中央提名，將競選連任。



另外，時力也已提名律師陳雨凡參選台北市第7選區（信義、南松山）、工研院研發工程師高鈺婷參選新竹市“立委”、桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋參選桃園市第3選區（中壢區）“立委”、時力“立法院”黨團主任陳惠敏，則將參選高雄市鳳山區“立委”。



時力與民進黨在新竹市、高雄市鳳山區都已提名“立委”參選人。民進黨部分，鳳山區是由曾任鳳山市長及第8、第9屆“立委”的許智傑爭取連任；新竹市則是由民進黨“立法院”黨團總召柯建銘交棒給前新竹市議員鄭宏輝，並經中執會通過徵召提名。



值得注意的是，2016年“立委”選舉時，時力為爭取政黨票，提名多位“任務型”區域“立委”候選人，當時在鳳山提名陳函穀，雖未多做宣傳，仍拿下9681票，得票率5.19%；2018年時力提名黃捷參選高雄市第9選區（鳳山區）市議員，更以1萬8420票的成績順利當選，顯見時

力在當地的支持度不容小覷。



許智傑表示，鳳山增加一位時代力量的“立委”參選人，“一定會衝擊選情”，希望黨中央跟時代力量一起協調，區域“立委”如何分工、整合的問題；不管結果如何，他一定會盡最大努力，爭取最後勝利。



陳惠敏7日舉行參選記者會，在參選宣言中她表示，台灣面對主權的威脅，唯有樂觀行動，才能真正化解來自中國的極權壓迫，“而不是只當個“立法院”內的投票部隊，不經審議就強勢通過一些毫無道德底線的法案”。她始終努力的是，台灣作為“主權獨立國家”，要透過改革捍衛主權、提升勞權、追求平權，強化行政部門的效率與作為，讓政府與產業一同升級。



時代力量發言人李兆立表示，之前針對民進黨提出想要合作的部分，黨主席邱顯智已公開說過，要就雙方的價值理念，包括主權、勞權、平權等公開對談，未來談完之後，各區再由黨中央作為對口進行洽談。