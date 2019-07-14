海地政局動盪　蔡英文快閃一日走三國

蔡英文抵達海地四個小時快閃。（中評社 黃筱筠攝） 中評社聖克里斯多福及尼維斯7月14日電（記者 黃筱筠）蔡英文拼出訪，13日一早在紐約與台灣青年在中央公園健走，接著轉往海地進行四個半小時旋風訪問，搭機抵達聖克里斯多福及尼維斯已經晚上10點，摸黑舉行歡迎儀式十分罕見。



蔡英文在海地只停留4個半小時，當地時間13日下午3點多抵達，晚上7點多離開，主要是當地政治動亂，反對派挑戰總統摩伊士，有各種抗爭。蔡在海地停留4個半小時，參加台灣商品展等活動，並出席國宴，沿路都有全副武裝的軍人以及警察車隊，就是擔心發生問題。



蔡英文“自由民主永續”之旅，訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞4個加勒比海邦交國，過境美國紐約與丹佛；預計19日過境丹佛、22日返抵台灣，總計12天行程。



蔡英文訪問海地主要行程是參加台灣、海地商品展開幕，接著與海地總統摩伊士舉行雙邊會談、國宴後就搭機前往聖克里斯多福及尼維斯。



快閃海地4小時，媒體對於這個城市了解，主要就是車隊從機場到台灣海地商品展的地點，接近總統府的馬路較好，但因為警察管制，民眾都在路邊看著車隊。、



蔡英文與摩伊士雙邊會談，蔡談到，她很高興受到摩依士總統的邀請，前來海地訪問。這是她上任以來，第一次率團訪問加勒比海“友邦”的第一站。她要代表台灣人民，向所有的海地好朋友們，致上問候。蔡英文也特別感謝摩依士伉儷親自陪同訪團進行參訪活動。包括共同主持海地台灣商品展開幕典禮，以及參觀和聽取兩國重要合作計劃，尤其是“強化海地電網系統計劃”的簡介。同時，她也要感謝海地政府各單位的協助，提供訪團高規格的禮遇和隆重的接待。



根據“外交部”資料提供：海地，首都是太子港，面積為27，750平方公里，人口是根據2018年世界銀行統計有1，141萬人，主要宗教為天主教、基督教、伏都教（Voodoo）。



聖克里斯多福及尼維斯，首都是巴士底市，面積為土地總面積為269平方公里，其中聖啟茨島（St.Kitts）176平方公里、尼維斯島（Nevis）93平方公里，主要宗教是基督教、羅馬天主教及英國聖公會。



聖克里斯多福及尼維斯位於中美洲加勒比海地區，曾為英國殖民地，獨立後仍奉伊莉沙白二世為女王至今，國土面積261平方公里，人口僅5萬3千多人，兩個主要島嶼均為火山島。旅遊業是聖國經濟發展最迅速的部門，現已成為聖國外匯收入的重要來源，遊客大都來自美國、歐洲和加拿大。