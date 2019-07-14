特朗普“親吻”前女助理視頻放出

中評社北京7月14日電／本周，美國總統特朗普的律師發布了一段視頻，這段視頻記錄下2016年8月特朗普“親吻”女競選助理阿爾瓦·約翰遜的行為。但對於這段視頻，當事雙方的解讀卻截然不同：特朗普方面認為這澄清特朗普是無罪的，而約翰遜一方則稱這證實了特朗普“強行親吻”約翰遜的指控。



美國有線電視新聞網（CNN）12日報道稱，來自阿拉巴馬州的特朗普前競選團隊工作人員約翰遜2月曾提起訴訟，指控特朗普於2016年8月未經允許就抓住她的手，並強行“親吻”了她。她還控訴自己的薪水比其他男性工作人員低，但白宮和特朗普的競選團隊否認了約翰遜的指控。



本周早時，特朗普的律師哈德公布了一段特朗普競選團隊志願者拍攝的視頻，該視頻據稱展示了現場的情況。CNN說，現場視頻顯示，約翰遜先是對特朗普說，“我為了你，離開了我的家庭8個月”，然後特朗普“親吻”了約翰遜的臉頰。隨後，約翰遜再次重複，“8個月的時間，為了你。我們要讓你入主白宮，我們2月見。”



CNN說，在10日提交給法庭的文件中，特朗普的律師哈德表示這段視頻顯示出，特朗普“親吻”約翰遜的方式與約翰遜的指控並不一致。哈德稱，“二人進行了一個非常短暫的、無意冒犯的互動，並且是相互的，而非強制性的。”因此，哈德認為約翰遜的指控是“完全錯誤的”。



然而，對於同一段視頻，約翰遜方面的反應則截然不同。約翰遜的律師團隊在視頻發布後提交給法庭的文件中稱，“這段視頻確切地顯示了約翰遜所稱發生在她身上的事情：一個來自被告特朗普的、她所不想要的親吻”。約翰遜的律師哈桑12日還在一份聲明中稱，“截至目前，我們沒有收到未經修改的原視頻。我們無法核實該視頻是否被剪輯過。”



據報道，哈德此前曾試圖駁回此案，但未能成功。在6月的一次聽證會上，哈德表示這些指控是出於“政治動機”。



（來源：環球網）