中評關注：林飛帆入民進黨蔡搶青年票三部曲

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月15日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲至今尚未宣布是否投入2020，檯面下其實有在準備，2014年前民進黨在20至39歲年輕族群支持度獨霸，蔡英文執政3年多來快速流失年輕選民，甚至被訕笑為“中國國民黨2.0”，柯進而成為年輕族群獨霸。太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長，正是綠營為2020搶年輕票的白熱化動作。



林飛帆加入民進黨陣營，從7月初就有相關傳聞，但保密到家，民進黨秘書長羅文嘉都曾出面否認。事後證明消息非空穴來風，蔡英文出訪途中證實她與“總統府”秘書長陳菊都與林飛帆會面過。林飛帆15日就將走馬上任。



民進黨串連太陽花，其實有脈絡可循，今年3月底新北市三重“立委”補選時，林飛帆就以神秘嘉賓身份替民進黨余天站台輔選。同樣在3月底，台北市政府副發言人黃瀞瑩在政論節目提到“統獨是假議題”引發輿論戰，當時林飛帆也加入輿論圍剿，槓上白色力量。



林飛帆在2014太陽花學運落幕後，曾沈潛一段時間，赴英國倫敦政經學院進修，並沒有過多涉入台灣政治。但因他的太陽花學運領袖光環，對青年族群仍有一定號召力，成了民進黨爭取對象。即便林飛帆曾批評過“對民進黨失望”、“前瞻計劃墮落”、“民進黨已無民主，只剩黨意”等，蔡英文仍汲汲營營要吸收他進民進黨。



蔡英文拉攏林飛帆重新與學運界連結，至少有兩個目的，一是拉攏時代力量支持者，重新找回民進黨流失的選票；二是邊緣化柯文哲，助蔡英文連任。



由此可見，民進黨與柯文哲在年輕選票的競逐，已進入白熱化時期，蔡英文至少有三部曲，一是以大量行政資源，在網路平台做年輕化行銷；二是以林飛帆等年輕意見領袖的影響力，削弱柯對年輕選民的影響；三是進一步等柯文哲若宣布參選2020，號召年輕選民“反柯”、“打柯”。



不過，柯文哲也非省油的燈，近期安排許多演講，將自己的理念以“文化”的方式傳播出去，柯14日受訪時也稱，昨天晚上出席柯粉在台北市內湖舉辦的“青年面對面”活動，是效法90年前蔣渭水的作法到處演講，要從政治上的領導者變成文化的傳道者。綠營與柯陣營的對弈漸趨精彩，年輕選民買不買單民進黨這20多年來不變的統獨神主牌論述，或支持柯文哲兩岸交流對話的理念，還有待觀察。