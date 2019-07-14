俄羅斯一廢料池成拍照勝地　官方警告池水有毒

在池中拍照的年輕人（來源：福克斯新聞） 中評社北京7月14日電／近日，俄羅斯西伯利亞地區一座湖泊因湖水呈青綠色而獲得“新西伯利亞馬爾代夫（Novosibirsk Maldives）”的美稱，引發眾人前去拍照。但西伯利亞發電公司卻稱這座湖泊是人工建造的毒廢物填埋池，並警告遊客千萬不要下水。



據美國福克斯新聞報道，西伯利亞發電公司表示，該人造湖內部是附近一家燃煤電廠傾倒的灰燼。雖然該人造湖不會對環境造成威脅，但湖水中卻含有不少可引起過敏反應的化學物質。此外，人造湖底部還十分的泥濘，人們掉入池水後很難出來。該公司表示已於周五（12日）安排保安人員，阻攔非法入侵者。



西伯利亞發電公司在社交網站上發表聲明稱：“上周，新西伯利亞的TEZ－5廢料池變成了網上的熱門景點，但大家千萬不要在池中游泳。池中的水含有大量的鈣鹽和金屬氧化物，可引發皮膚過敏。同時，大家在自拍時千萬不要掉進水池中，這十分危險！”



據了解，自從該人造湖出名後，不少遊客前往此處拍照，更有遊客在此處使用衝浪板在水中玩耍。一位遊客還在社交網絡上發布了自己騎著充氣獨角獸漂浮在水面上的照片，並寫道：“在這裡游泳並不危險，不過就是第二天早上，我的腿部開始發紅，癢了兩天。”此外，還有部分遊客表示有來人造湖拍照的想法，但並不打算接觸水面。



（來源：環球網）