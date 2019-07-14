國內鋼價下跌　進口礦價先漲後跌

中評社北京7月14日電／目前國內鋼產量仍處相對高位，市場庫存增加，現貨鋼價呈下行態勢。鐵礦石市場基本穩定，進口礦價先漲後跌。



據國內鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”提供的最新市場報告，最近一周，國內現貨鋼價綜合指數報收於145.71點，一周下跌0.60%。其中，建築鋼價格下跌，全國主要市場主流規格螺紋鋼品種的均價為每噸4084元，一周下跌35元。熱軋板卷價格下跌，全國主要市場主流規格熱軋產品的市場均價為每噸3892元，一周下跌27元。中厚板價格下跌，全國主要市場主流規格普中板的平均價格為每噸3985元，一周下跌17元。



當前，國內鋼產量仍維持相對的高位，市場鋼材庫存加速累積，鋼價受市場的調節繼續下行。未來，隨著鋼廠利潤收縮，或將主動縮減產量，同時對原料的需求也將會減弱，原料成本也難繼續大幅上行。在此情況下，現貨鋼價將會穩中有所趨弱。



鐵礦石市場基本穩定。據“西本新幹線”的最新報告，在國產礦市場上，主產區的價格小幅上漲，一些鋼廠按需正常補庫，多數礦商心態較好。進口礦價格則是先漲後跌，部分礦商操作謹慎。目前，進口礦發貨量增加，港口庫存降幅放緩，進口礦的行情將趨於震蕩偏弱的態勢。



相關機構分析認為，現貨鋼市目前處於傳統的銷售淡季，需求方面難有較大的起色；而供給端在環保限產和檢修的影響下，鋼廠產能釋放的節奏有所放緩，供應壓力將有所下降，廠家挺價意願強烈。短期內，鋼市供需的弱平衡格局將繼續維持。



（來源：新華網）