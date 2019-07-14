安倍就陸基宙斯盾部署問題道歉

中評社北京7月14日電／當地時間13日，日本首相安倍晉三在秋田縣大館市發表街頭演說，圍繞政府力爭在該縣部署的陸上部署型導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”，就日本防衛省接連曝出“調查出錯和不妥問題”再次致歉。他稱：“存在鬆懈應對一事極其遺憾，荒謬絕倫，向各位縣民由衷表示歉意。”



據日本共同社13日消息，日本防衛省此前調查認為，秋田縣“適合”部署“陸基宙斯盾系統”，但該調查被指存在錯誤和漏洞。安倍13日進入秋田縣向當地民眾道歉。但他也表示：“若沒有地區和各位國民的理解，就無法推進安保政策。”安倍還稱，將尋求第三方專家加入，進行重新調查，並要求當地民眾對部署給予理解，因為“在堅守國民安全和生命一事上，陸基宙斯盾系統無論如何都是必要的”。



圍繞在秋田、山口兩縣部署“陸基宙斯盾系統”，早前安倍和日本防衛相岩屋毅都有過道歉。7月4日，安倍在的NHK節目中道歉，“數據必須是正確的，希望邀請第三方專家加入，切實展開重新調查，並在此基礎上做出說明。”但同時表示，“為防護整個日本，秋田、山口兩縣成為候選地”，無意修改政府方針。7月3日，日本防衛相岩屋毅向秋田、山口兩縣道歉，表示今後計劃全力挽回當地的信賴，“重新調查並進行細致說明”。



近來，對於日本防衛省力爭在秋田、山口兩縣實現部署事宜，當地的反抗日益加劇。加之防衛省的調查出現“失誤”，首相、防衛相道歉也“無濟於事”。



7月3日，山口縣知事村岡嗣政與防衛相岩屋毅舉行會談。村岡在岩屋道歉後嚴厲地提出“當地有許多不安和擔憂，希望（你們）以準確的數據進行細致說明”。防衛省高官直言“挽回信譽的路途遙遠”。



據共同社7月5日報道，對於日本防衛省將山口縣陸上自衛隊Mutsumi演習場（萩市、阿武町）定為部署候選地，住在附近的76歲女農戶指責：“無法認為防衛省貼近居民。”一位反對派居民稱：“岩屋的訪問也是面向部署，製造托辭。”



另一個部署候選地秋田縣也表現出對日本政府的不信任。秋田縣知事佐竹敬久最近向周圍人吐露不滿，“如果接下來出什麼問題，（部署於秋田的計劃）就完了。”在6月27日的記者會上，佐竹