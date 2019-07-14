學者：中國正成為具有吸引力的移民目的地國

中評社北京7月14日電／第三屆全球人才流動和國際移民學術研討會13日在北京舉行。中國華僑華人研究所副所長張秀明在主旨演講中提出，隨著中國經濟高速發展及對外開放不斷深入，中國正逐漸成為具有吸引力的移民目的地國。



張秀明站在國際移民發展的背景下梳理了新中國70年來的國際遷移歷程。她表示，1978年中國實行改革開放，越來越多的中國人走出國門，前往世界各地留學、定居、家庭團聚、結婚、投資等等，形成了新移民群體。



而進入21世紀後，“出國難、難出國”現象成為歷史，中國人向外遷移的類型和方式更加多元化，高層次移民越來越多。同時，隨著中國綜合國力提升，回歸遷移現象也更加顯著，留學回國人數幾乎呈直線上升趨勢，回國（來華）投資、定居等也越來越多。



張秀明指出，與中國人向外遷移相對，中國境內的國際移民數量也在增加。數據顯示，2000年以來，外國人入境中國人數以年均10%左右的速度遞增。2018年，外國人入出境首次突破9000萬人次，達9532.8萬人次（外國公民6099.7萬人次，外國邊民3433.1萬人次），同比增長11.6%。



從外國人來華留學情況來看，2018年，共有來自196個國家和地區的492185名各類外國留學人員在中國31個省（區、市）的1004所高等院校學習。中國已成為亞洲最大的留學目的國。



張秀明表示，為適應新形勢的需要，中國政府適時調整和完善出入境政策法規，組建專司移民事務的國家移民管理局，並積極參與國際移民領域的國際合作。



“隨著中國經濟社會快速發展，綜合國力不斷提升，中國不僅是移民來源國和過境國，也正成為越來越有吸引力的移民目的地國。”張秀明認為，人口的國際流動不僅是全球化的結果，也是全球化的重要組成部分，應以更加開放、包容、平等、共贏的姿態對待雙向移民，擁抱世界。



（來源：中新網）