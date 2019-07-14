默克爾一月內三次顫抖　六成德國人認為這是“私事”

中評社北京7月14日電／當地時間2019年7月10日，德國總理默克爾在柏林會見芬蘭總理安蒂⋅林內時，再次出現身體顫抖的情況。



德國總理默克爾的身體狀況究竟如何？



在7月10日會見芬蘭總理的公開活動中，默克爾在一個月時間之內第三次發生身體顫抖的狀況，這也因此成為了整個德國都在關注的問題。7月11日，默克爾在會見丹麥總理時，兩人乾脆選擇在出席正式儀式時坐在凳子上，就有德國媒體披露稱這是德國政府方面的要求。



據政治新聞網站Politico7月14日報道，雖然默克爾目前已經就醫療事宜咨詢了醫生並接受了檢測，但政府方面尚未公布結果或提供任何進一步的細節。該報道評論認為，默克爾正試圖通過堅持她健康“非常好”來淡化這些事件，但這只會加劇德國人的擔憂，公眾是否有權更多地了解她的病情成為熱議話題。



據俄羅斯衛星通訊社7月13日援引德國輿論研究機構Civey的最新調查結果稱，59%以上的受訪者認為總理的健康是“私事”，35.4%的人強烈主張默克爾有權不透露她的健康狀況。33.8%的受訪者則認為，她有必要向公眾通報健康情況。這份民調於7月11日至12日進行，收集了來自德國國內的4495名註冊選民的反應。



默克爾在本月10日身體第三次顫抖之後曾對媒體表示，“我認為我表現良好這一說法可以被接受，這些事會像它發生那樣迅速消退。”



現年65歲的默克爾在德國政壇素有“鐵娘子”之稱，自2005年當選總理之後成功連任三次，領導德國政府已達14年之久。



（來源：環球網）