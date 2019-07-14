《法治僑務論》首發　學者談華僑權益立法

中評社北京7月14日電／世界華僑華人研究文庫系列叢書之《法治僑務論》13日在北京舉行新書發布會。



《法治僑務論》由暨南大學出版社出版，北京理工大學法學院教授劉國福、全球化智庫主任王輝耀編著。全書分為法治僑務建設、涉僑法律法規體系、僑捐法與外籍華人出入境法三編，對中國涉僑法律體系現狀進行梳理，探討法治僑務的組織保障和法治能力建設、涉僑法律法規體系的未來發展等，希望能為法治僑務問題的理論研究與實踐提供借鑒。



為了更系統進行研究，本書還以北京市為切入口，針對京籍僑胞在歸國工作、投資、創業中面臨的現實困難展開了調研，涉及國內的社會、文化、政治、經濟等各領域，充分了解其在權益保障方面的訴求。



截至目前，國家層面尚無專門的華僑權益保護法律，涉及華僑權益保護的規定散見於國籍法、出入境管理法等法律法規中。制定華僑權益保護法的呼聲由來已久。



劉國福認為，華僑華人是連接中國與世界的橋梁紐帶，也是推動中國發展的獨特資源，其權益有賴於專門性法律支撐。他還表示，華僑屬於國際遷徙人口，權益保障有特殊性，各方應凝聚共識，以問題為導向，推動華僑權益立法的進程。



王輝耀表示，制定華僑權益保護法，切實保護華僑在中國境內的各項權益，能夠增強其凝聚力和向心力，為華僑在國家現代化建設中發揮優勢和作用創造更好條件。



《法治僑務論》一書在第三屆全球人才流動和國際移民學術研討會上發布。當天的會議還發布了《流動與治理：全球人才、移民與移民法》《歸僑口述史·暨南篇》等著作。



（來源：中新網）