印度將發射“月船2號”探測器　欲成登月第四國

中評社北京7月14日電／據香港《文匯報》報道，印度計劃15日發射無人探測器“月船2號”，若任務成功，印度便會成為全球第4個實現登月的國家，“月船2號”也將是首個登陸月球南極的探測器。



【15分鐘傳照片回地球】



報道稱，“月船2號”在俄羅斯聯邦航天局協助下研發，大部分組件均由印度自行設計及建造。搭載探測器的火箭將在當地時間15日凌晨2時51分，於安得拉邦的薩蒂什達萬太空中心升空，預計在9月6日至7日，於月球暗面的南極附近一帶、兩個火山口之間的高原登陸。



“月船2號”重3.89噸，主要包含軌道飛行器、“維克拉姆”登陸器和“普拉格延”探測車。



其中探測車由太陽能發動，估計可運作14個地球日，其間最多行走500米，分析礦物、繪制月球表面地圖，也會尋找是否存在水的痕跡，以至太陽系早期留下的化石證據。



“普拉格延”探測車運作期間，也會把搜集得來的資料和照片，透過軌道飛行器傳送至地球，估計傳送過程只需15分鐘。



【將探索月球南極】



印度2008年曾成功發射“月船1”號繞月飛行，並確認月球存在水分。總理莫迪上台後，繼續推動國防及科技發展，以向全球展示印度國力。



由於過往科學家鮮有探索月球南極，印度太空研究組織（ISRO）在聲明中借用《星際迷航》的名言，稱“月船2號”將“勇踏別國未至之境”。ISRO主任西文坦言，印度從未執行過如此複雜的任務，探測器登陸前的最後15分鐘，將是最令人緊張的時刻。