波音737MAX又曝新風險　重飛計劃再次推遲

中評社北京7月14日電／由於存在安全問題，波音737MAX系列飛機目前依然是全球停飛。美國聯合航空公司12日又宣布，再次延長波音737MAX系列客機的停飛日期——今年11月3日之前，聯合航空公司的波音737MAX航班都不會執飛。



美國聯合航空公司目前擁有14架波音737MAX型號飛機，延長停飛時間，意味著公司9月份要取消大約2100架次航班，10月份要取消大約2900架次航班。



美聯航再次延長停飛時間，主要是因為半個多月前，美國聯邦航空局在一次模擬器測試中又發現了波音737MAX系列飛機的“新風險”：當飛機防失速系統某個時候被激活後，用於控制飛機的“穩定器調整系統”經過較長時間後才開始工作，這有可能導致飛機發生“非指令性俯衝”，而飛行員很難在數秒內恢復飛機平衡——這會造成不可預知的風險。



這一“必須解除”的潛在風險被發現後，預計波音公司需要更長的時間來解決問題。目前，美國其他幾家大型航空公司中，美國航空公司在9月3日之前都不會安排波音737MAX型客機執飛；西南航空公司則是到10月1日都將停飛這一系列飛機，而且據了解，這兩家航空公司停飛波音737MAX的日期可能也將再次延長。



（來源：環球網）