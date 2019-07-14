澳門醫學專科學院成立　逾300名醫生獲頒院士

中評社北京7月14日電／澳門醫學專科學院成立典禮暨院士頒授儀式13日在塔石體育館舉行。儀式上，300多名醫生獲頒澳門醫學專科學院院士。



澳門醫學專科學院的成立，旨在促進和加強澳門醫生的學位後醫學教育和培訓，協助澳門建立由專科醫生帶領和參與的高水平、高素質的醫療衛生系統。澳門特區行政長官崔世安、國家衛生健康委員會副主任於學軍、澳門中聯辦副主任薛曉峰等出席了成立典禮。



澳門特區政府社會文化司司長譚俊榮在致辭時表示，隨著社會的發展，澳門居民對專科醫療服務的需求持續增加，澳門醫學專科學院任重道遠，對未來制定本地長遠的醫療發展政策和專科醫生人才發展策略，推動專科醫療服務發展都將發揮重要作用。



譚俊榮說，通過成立醫學專科學院，澳門進一步明確了專科培訓的改革與發展藍圖，日後完成專科培訓的醫生不論投身公立、私立醫院或私人執業市場，其資格均源自同一套嚴謹且與國際一致的專科培訓制度。



澳門特區政府衛生局局長李展潤表示，醫學專科學院院士相當於導師的身份，將負責制定各專科醫生的培訓課程。特區政府目前共收到700多份院士申請，已批出384份，申請人包括獲得內地、香港和英國等地認可的專科醫生、醫院顧問、私家或兼職醫生等，其中逾八成由澳門本地培訓。



（來源：新華網）



