社評：從綠軍這兩人看國民黨分裂的DNA

中評社台北7月15日電（評論員 林淑玲）中國國民黨2020初選15日上午揭曉，不用懷疑，初選結束就是內戰的開始，至於會打成什麼樣子都有可能。分裂是國民黨的DNA，沒有例外，韓國瑜自己都說過，民進黨有天生的癒合力，今天把手砍掉，明天長手出來，把腦袋砍掉又長出另一顆腦袋。從綠軍蘇嘉全、賴清德最近的動態，更加可以看得出來。



國民黨這次有5人投入黨內初選，還有“外掛”的王金平不參與初選卻全台造勢請客吃飯，揚言選到底。其中有選真的，也有陪榜的，再加上黨中央初選還未落幕就傳出急著要修改黨章刪除“總統”兼任黨主席條款，護主席吳敦義保大位，這黨不亂也難。國民黨這樣亂，台灣社會也習以為常，連2015換柱都做得出來，還有什麼是不可能發生的事？接下來的7月之亂、8月之亂，甚至己亥革命，都不要太意外。



民進黨這兩人最近的表現，與國民黨形成強烈對比。



第一位是賴清德，民進黨6月13日初選民調揭曉，黨中央召開記者會宣布蔡英文35%、賴清德27%，蔡勝出。迄今逾一個月，賴清德仿佛從人間蒸發。他6月13日臉書發文提到台灣是我們共同的母親，他也深愛台灣，再次呼籲大家都能支持蔡英文。臉書最後一篇發文是6月20日尋找在選舉中曾幫助他的人，之後便消失於公眾領域。支持賴的部分獨派人士傳出7月20日結合陳水扁組黨，賴連一句話都沒吭。



第二位是蘇嘉全，他在2016民進黨完全執政後坐上“立法院長”大位，一屆4年都未做滿。他日前發布新聞稿提到，曾向蔡英文表達他將不爭取下屆不分區“立委”提名，同時也表達2020年蔡連任後，不用特別考量他的職務安排。看得出來，屬於英系的蘇嘉全是要把“立法院長”位子空出來給賴清德，讓蔡好做事。“蔡賴配”雙方皆無意願，蔡需安排賴的位子，把賴排進不分區“立委”名單，帶頭衝“立委”席次，過半即可出任院長是當下民進黨內認為最好的安排。蘇嘉全二話不說，說退就退。



賴清德、蘇嘉全兩人的表現與國民黨人有如天壤之別。國民黨初選民調確實問題很多，但再怎麼說也是5位參選人都畫押同意的。郭台銘自得知民調落後，除了砲打國民黨，並暗示若輸將參選到底。13日還勁爆指出要向國民黨提建議，應該把民進黨灌票都扣除掉，初選民調就不會失真。也傳出郭陣營與柯文哲方面接觸要組勝利者聯盟。可預見，國民黨15日公布初選結果後必不寧靜，朱立倫與韓國瑜結盟的可能性高，郭台銘、王金平都還有得玩，肯定要鬧翻天。黨主席吳敦義也是束手無策。



再看看蘇嘉全和王金平的對比，現年63歲的蘇嘉全一屆“立法院長”4年還沒做完，就願意配合黨的安排讓出位子。現任78歲的王金平從政迄今，擔任過二屆“立法院副院長”（1993年－1999年），五屆“立法院長”（1999年－2016年），沒參選黨內2020初選還不放棄，宣稱未來選票上一定有他的名字。蘇嘉全的退和王金平的進，恰是政治風格的強烈對照，這不止是個人，而是整個藍軍的政治文化。在民進黨中生代崛起之際，藍軍的“長青幫”還鎮守檯面，親民黨由77歲的宋楚瑜領導已19年，傳出他明年可能第五度投入大選。而民進黨已發布將由31歲的太陽花學運領袖林飛帆出任副秘書長。



國民黨這種分裂的DNA很難去除，去年九合一地方選舉狂勝，全台22縣市拿下15席縣市長，事隔半年，民進黨也沒什麼特別政績，國民黨2020大選就顯得搖搖欲墜了。藍初選前兩強都有他們的問題，韓國瑜才當選高雄市長不到半年就要拚大選，接下去還有罷免案虎視眈眈，以及鐵衛隊一般的韓粉讓社會對韓國瑜愛惡兩極；首富郭台銘則是宣稱初選民調不公為脫黨參選埋伏筆，一旦確定郭吞敗，國民黨今起就沸騰了。



國民黨15日上午公布初選民調結果，韓國瑜將親自迎接勝利，黨主席吳敦義邀5人一起出席展現大團結，郭台銘和朱立倫確定不參加，怎一個“亂”字了得。