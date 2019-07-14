俄羅斯、北約黑海軍演暗中較勁

中評社北京7月14日電／目前，俄羅斯和北約都在黑海及周邊舉行大規模軍演，偵察與反偵察、監視與反監視在黑海輪番上演。



俄羅斯空降兵部隊11日在克里米亞半島舉行大規模演習，2400多名空降兵完成了空降和占領敵人軍事目標的演習任務。而在離克里米亞半島不遠的烏克蘭南部，以美國為首的北約正與烏克蘭舉行“海上微風－2019”大規模海上聯合軍演。



俄軍一系列演訓回應北約黑海軍演



此次俄羅斯空降兵演習規模是近年來少見的。



俄國防部發布新聞公告說，新羅西斯克空降突擊團的空降兵乘坐40架伊爾－76軍用運輸機從遠距離外的機場機動至克里米亞，並在600米至900米的高度進行空降。公告指出，空降兵同時空降至克里米亞半島的兩個靶場。這兩個靶場相距較近，且均位於海岸線附近，實施空降的難度相對較大。



此次空降演習還是一次聯合行動，A－50U預警機、蘇－27戰鬥機等軍機也參與了演習。其中A－50U預警機負責指揮，蘇－27戰鬥機編組擔任空中護航任務。空降兵空降至地面後，迅速占領並開辟野戰機場，協助參加此次演習的伊爾－76運輸機完成降落。



作為世界上最早成立空降部隊的國家，俄羅斯目前擁有世界上規模最大的機械化空降兵部隊，裝備步兵戰車、自行突擊炮和裝甲車等空降戰車，綜合戰力在世界上名列前茅。為了讓空降部隊轉型為具備全球打擊能力的軍種，俄羅斯國防部正在開展空降軍大規模改革。俄空降兵司令安德烈⋅謝爾久科夫上將今年3月對俄羅斯媒體透露，俄空降兵將在現有4個空降兵師基礎上組建第五個師，即其戰鬥編成包括5個師、4個空降突擊旅、1個炮兵旅、多個保障部隊和軍事教學機構，以大幅提升戰鬥力。



在外界看來，此次大規模空降演習是俄羅斯對以美國為首的北約與烏克蘭在黑海演習的回應。“在克里米亞舉行聲勢浩大的空降演習，就是向外界展示一旦有事俄羅斯軍隊可以快速馳援克里米亞駐軍的信息。”一位長期研究俄羅斯軍事問題的匿名專家向澎湃新聞（www.thepaper.cn）指出。