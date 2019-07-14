特朗普決定不對鈾進口作出限制

中評社北京7月14日電／美國總統特朗普12日表示，他不同意美國商務部對進口鈾進行“232調查”所得出的結論，即進口鈾對美國國家安全構成威脅，他決定不對鈾進口作出限制。



特朗普在一份總統備忘錄中表示，“232調查”顯示進口鈾對國家安全的影響引起了美國國內鈾礦開採業的嚴重關切，有必要對整個核燃料供應鏈進行更全面的分析。他要求組建一個工作組，就恢復和擴大國內核燃料生產提出建議。



根據美國能源情報署數據，美國進口的鈾絕大部分來自加拿大、澳大利亞、俄羅斯和哈薩克斯坦。官方數據顯示，目前美國逾90%的商業鈾依靠進口，而10年前這一比例為85.8%。



總統備忘錄顯示，美國商務部長羅斯在今年4月提交的“232調查”報告中稱，這一比例上升是由於外國國有企業“扭曲了全球價格”，加大了美國鈾礦企業的競爭難度。



基於美國兩家鈾礦開採企業的申訴，美國商務部去年7月就鈾礦石和鈾產品進口是否威脅損害美國國家安全啟動“232調查”。此項調查遭到美國核電站以及核電消費企業的反對，他們擔心限制鈾進口會造成價格上漲。



根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款，美國商務部有權對進口產品是否損害美國國家安全啟動調查。美國政府曾對進口鋼鋁產品、汽車及零配件等啟動“232調查”，遭到美國國內以及國際社會廣泛反對。



（來源：新華網）