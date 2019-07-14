建立三級檢察長研判調度制度

中評社北京7月14日電／日前，為貫徹落實最高檢“群眾來信件件有回復”工作部署，遼寧省檢察院研究制定了《遼寧省檢察機關“群眾來信件件有回復”檢察長研判調度工作辦法（試行）》（下稱《辦法》）。該院黨組書記、代檢察長李成林強調，群眾來信反映的問題涉及檢察工作的方方面面，要認真研判、分析，研究制定落實措施，努力為人民群眾提供更好更優的檢察產品。



《辦法》規定，研判調度工作以召開會議形式進行，一般每月召開一次，也可以根據檢察長意見臨時召開，重點針對群眾來信分流後本院承辦部門辦理期限已滿2個月的進行研判調度，任務是指導承辦部門研究解決群眾來信辦理過程中的重點難點問題，確保群眾來信3個月內如期辦理或答覆，同時提升辦案水平，規範司法行為。



研判會議主要針對四個方面重點內容：群眾來信辦理答覆過程中遇到的問題困難，發現的普遍性、苗頭性、傾向性問題，重點群體、重大信訪事項、重點領域、重點行業等存在的信訪突出問題，敏感時段、重要節點可能發生的信訪問題。



對於研判會議後如何跟蹤催辦，統籌協調形成工作合力，《辦法》規定，控申部門形成研判調度會議紀要分送相關院領導和承辦部門，承辦部門按研判調度會議決定的辦理意見，落實3個月內實體性答覆。此外，承辦部門要指定專人負責群眾來信辦理和回復的管理工作，並將相關情況及時向控申部門備案。控申部門負責對來信辦理和回復情況進行跟蹤協調。通過建立總台賬，逐件登記造册，及時掌握各承辦部門的辦理情況，做到情況明、底數清、數字准。



（來源：檢察日報）