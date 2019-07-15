郭、朱缺席國民黨記者會　郭動向猜不透

國民黨今天將公布初選民調結果。（中評社資料照） 中評社台北7月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天早上11點公布2020初選民調結果，黨主席吳敦義原希望藉由五位參選人共同出席民調發布記者會，展現團結氣勢，但鴻海創辦人郭台銘、前主席朱立倫確定不參加，高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中將參加，讓藍營基層擔憂初選結束卻是分裂的開始。



朱立倫將於中午12點在台北市信義區松仁路辦公室召開記者會，郭台銘傳出會在下午開記者會。未參與黨內初選，但揚言參選到底的前“立法院長”王金平15日沒有公開行程。



前“立法院長”王金平14日晚上至土城順聖宮參拜，原訂也要出席的前鴻海董事長郭台銘，上午臨時取消；媒體問及，兩人是否刻意在初選前避免見面？王金平表示，聽說郭今晚忙著掃街、拜票才會取消，至於下一步怎麼安排，等到初選結果出爐再談。



2020大選國民黨究竟由誰出征，明天即將見分曉，對於若輸掉初選，會不會選擇脫黨參選，郭台銘不把話說死，只說等待民調結果出來再對外說明，引發外界高度想像，對此朱立倫今日下午受訪時表示，“我相信不會”，強調只是個傳言而已。



對於不斷傳出郭台銘可能會脫黨參選的風聲，朱立倫14日受訪連講2次，“我相信不會”，朱認為，“這也只是一個傳言而已，15日過後，大家都能夠團結一致。”朱也表明支持黨提名人選。



朱立倫昨晚民調結束後，於臉書開直播向支持者與競選辦公室夥伴表達感謝，他表示參選人之間擦出的火花，讓外界看到國民黨是一個理性競爭的政黨，也是一個更民主、更包容的政黨。初選在今天結束，明天開始必須團結，只有團結，才可能勝利，謝謝另外4位候選人。



國民黨初選民調作業14日晚間結束，五家受委託的民調公司各自完成至少三千份的有效樣本，全數原始資料檔將彌封，15日上午8點統一在中央黨部十二樓進行資料拆封、加權處理、輸出報表統計作業。



國民黨此次民調結果公布，也首次開放媒體拍攝至進行加權統計前為止，進行資料處理與加權統計作業階段雖不開放拍攝，但全程都會進行直播，接著11點正式召開民調結果記者會，由黨主席吳敦義主持。



藍營基層的憂慮其來有自，主要是郭台銘在民調進行中，一再質疑民調的失真度，並強調綠營干擾初選，大量灌票給特定參選人，都被認為是在為民調結果出爐後的脫黨參選埋伏筆。



此外，更不用說，除了郭台銘外，還有未參加初選的前“立法院長”王金平，也說民調結果出爐後才能評估與決定下一步該怎麼走，如果郭王結合，決定要走自己的路，那國民黨2020大選等於打包。

