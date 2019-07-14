駐美大使密電外洩　英國掌握嫌疑人

中評社香港7月14日電／“星期日泰晤士報”報道，英國駐美大使機密備忘錄外洩，引起英美兩國出現重大外交裂痕，警方已確認幕後嫌疑人身分。



英國“週日郵報”上週刊登英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）的備忘錄，他在當中形容特朗普政府“無能”且“失能”，引起特朗普生氣回應，達洛許也宣布請辭。



英國官員展開調查，要找出為這起外洩案負責的人。反恐警察昨天表示，他們已展開刑事調查。



星期日泰晤士報引述不具名政府消息人士表示，已確認一名嫌犯身分，並排除了是被外國政府駭進電腦的可能。



中央社援引報道，一名不具名政府消息人士告訴星期日泰晤士報：“他們認為已經知道是誰犯下外洩案，…是某個有權限取得歷史檔案的人，他們進去抓了一堆文件，相當粗暴。”



星期日泰晤士報和週日郵報都報道，秘密通訊電子監聽中心英國政府通訊總部（GCHQ）情報人員即將加入調查，透過搜查電子郵件和通話紀錄來找到嫌犯。



週日郵報也公布達洛許在2018年5月寫給英國政府的其他備忘錄，他指出特朗普因為“個性使然”，單方面決定退出伊朗和世界強權簽訂的核協議，只因為那是前任總統奧巴馬所達成的協議。



報道中指出，達洛許在電文中表示，特朗普政府“促成外交上的蓄意破壞行為。”



英國最資深的反恐警察曾警告媒體，不要再刊登更多外洩文件，否則可能違反英國政府機密法。



然而，他卻被新聞編輯和包括英國外相韓特（Jeremy Hunt）、前倫敦市長強生（Boris Johnson）在內的政治人物批評。在特雷莎·梅（Theresa May）再過一週就要下台之際，韓特和強生正相互競爭，希望取代特雷莎·梅接任首相。



民調領先的強生說：“報紙或其他媒體組織刊登此類素材就得面臨起訴，這不可能是正確的。”