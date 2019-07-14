馬英九批蔡政府　綠色恐怖令人毛骨悚然

中評社台北7月14日電／馬英九今天表示，蔡英文主政3年間，台灣民主法治已危如累卵。蔡政府打擊異己的手段，早已超出政黨良性競爭的紅線，不僅修法把“公投關入鐵籠”，且以“國家安全”為名，強行通過修正“國安五法”，綠色恐怖令人毛骨悚然。



中央社報道，長風基金會與馬英九基金會今天共同舉辦“台灣與民主的距離”研討會。馬英九致詞時說，自由、民主向來是台灣傲人的成就，但3年前民進黨執政以來，台灣與民主的距離越來越遠。



馬英九說，民進黨已故“立委”蔡同榮一生推動公投，人稱“蔡公投”，而蔡英文一日封殺公投，成了“蔡殺頭（投）”。



“台灣身陷不自由民主”馬英九說，在蔡英文執政下，黨產會、“促轉會”、“中選會”、“教育部”已東廠化，淪為政治打手。不只行政部門，民進黨還把黑手伸進司法、監察、考試部門，原本應監督行政部門的“立法院”，變成“行政院”的立法局。



他指出，蔡政府近來又以“國家安全”為名，強行通過修正“國安五法”，加重刑責超過戒嚴時期，以政治操作箝制言論自由與人權，還加碼下會期要完成所謂中共代理人的修法，難道思想犯又要在台灣借屍還魂，這種麥卡錫主義復辟的綠色恐怖令人毛骨悚然。



馬英九說，美國哈佛大學教授李文茲基與齊布拉特2018年出版“民主國家如何死亡”一書，歸納民主國家衰敗的特徵，不是政變或戒嚴，而是“專制領袖濫用政府權力並完全壓制反對黨，民主制度就用欺瞞大眾的方式，一步一步走向死亡。”



他認為，蔡政府打擊異己的手段，早已超出政黨良性競爭的紅線，一步步摧毀民主政治賴以存在的法治國原則。蔡英文說，“我們會因為民主而偉大”，實際上是“民進黨因反民主而獨大”。



馬英九呼籲，不能坐視民主的退步，不能放任新專制的崛起，人民要站出來用選票保衛民主，撥亂反正，讓台灣的民主能重返正道。（