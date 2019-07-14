波音787“夢想客機”在我國西北地區首次投運

中評社北京7月14日電／隨著從廣州飛來的航班代碼為CZ3203的一架波音787飛機13日10時10分平穩降落在西安咸陽國際機場並滑入指定停機位，我國西北地區首次迎來了被稱為“夢想客機”的波音787飛機。



記者從西安咸陽國際機場和中國南方航空股份有限公司西安分公司了解到，波音787“夢想客機”從7月13日至8月30日暑運旺季期間，將執行廣州－西安－廣州CZ3203／4往返航班，以滿足暑期西安、廣州兩地旅客出行需求，助力“陝廣快線”。



中國南方航空股份有限公司西安分公司總經理陳茂俊說，南航目前共擁有波音787“夢想客機”22架，這種寬體客機可提供265個座位，其中包括18個公務艙以及247個經濟艙。“波音787機型採用了包括複合材料、更多電氣系統、先進氣動性能、推進系統等多項最新技術，比目前同類飛機節省20%燃油消耗，故被稱作‘夢想客機’。飛機客艙使用‘天空內飾’，在部分區域採用了弧形設計，富有現代氣息的天穹頂造型以及柔和的照明，使乘客仿佛置身於開闊的蒼穹下，將為旅客帶來更為舒適的乘機體驗，營造宜人的客艙環境。”



西安至廣州往返航班已成為目前國內發送旅客數量較多、飛行任務較為繁忙的航線。除波音787機型外，暑運期間南航等航空公司將根據實際運行情況，選派空客330、波音777等寬體客機執飛這一航線。



（來源：新華網）