持續狂飈後　房地產信托按下“暫停鍵”

中評社北京7月14日電／繼2018年地產信托一路狂飈增長後，今年上半年新增地產信托規模繼續走高，這引起了監管層對於地產信托潛在風險的關注。



據記者了解，近日中國銀保監會約談了部分近期房地產信托業務增速過快、增量過大的信托公司。這意味著監管對於地產信托的態度再次明確，嚴格落實“房住不炒”的總要求，房企融資再次收緊。



一位西南地區信托機構人士證實：“當地銀保監局已經嚴格要求公司收緊地產信托規模。”



伴隨著嚴控地產信托規模的信息在信托機構從業者中引起熱議，7月11日，一則光大興隴信托有限責任公司、國投泰康信托有限公司地產信托業務被暫停的消息再次引發市場對於地產信托的關注。



當天，一家金融機構的人士也表示：“我的地產融資項目通過信托做的被叫停了。”



地產信托暫停是針對全行業的“一刀切”嗎？這引發了業界巨大的關注。因為，地產信托被收緊意味著房地產企業又一條重要的融資渠道被收緊，是監管對於地產行業從融資端再次進行嚴監管的主要信號之一。



“並未一刀切”



信托行業、房地產行業對於地產信托遭暫停的消息風聲鶴唳。一方面，對於信托機構而言，業務量會受到影響；另一方面，對於房企而言又一大“輸血”通道被掐斷。



7月11日下午，國投泰康信托有限公司人士對記者回應表示：“關於房地產業務，目前正進行餘額管控，業務仍在正常開展。”光大興隴信托有限責任公司相關人士也表示：“對房地產項目進