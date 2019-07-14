英希斯羅機場暑假將舉行大罷工

中評社北京7月14日電／據“中央社”報道，英國倫敦希斯羅機場4000名員工投票通過將在暑假進行罷工，預估將有超過100萬名旅客的行程受到影響。



英國廣播公司（BBC）報道，參與罷工的員工包括關務人員、工程師與維安人員等。罷工日期為7月26、27日，以及8月5、6、23、24日共6天，剛好是英國學校放暑假的第一個周末，以及8月夏季銀行假期。



聯合工會（Unite）表示，罷工預料將會造成暑假交通大混亂。希斯羅機場方面則表示，機場有應對計劃，將會維持安全營運。



機場人員之前拒絕希斯羅機場加薪到18個月，平均漲幅2.7%的方案。工會指出，最低薪員工每人每天平均只有加薪3.75英鎊，引發員工不滿，經過8次投票後，決定展開罷工。





代表希斯羅機場4000名員工的聯合工會指出，罷工行動是基於員工對於同工不同酬，以及機場執行長霍蘭德凱伊（John Holland－Kaye）的“巨額”薪水感到憤怒。



霍蘭德凱伊2018年獲得加薪103.2%，薪水從2017年的209.7萬英鎊，漲到420萬英鎊。



機場呼籲工會回到談判桌上，解決薪資爭議。機場方面表示：“我們願意給予70%以上第一線員工4.6%的薪資漲幅。”他們也表示，儘管罷工發生在全年最忙碌時段，將能維持飛機正常起降。



機場聲明：“我們將會和我們的航空公司夥伴合作，把對乘客的困擾降到最低，讓他們享受應有的暑假。”



（來源：中新網）



