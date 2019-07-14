亞投行成員“破百”是國際社會投下信任票

中評社香港7月14日電／亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）理事會第四屆年會13日在盧森堡閉幕。亞投行行長金立羣會後接受新華社記者專訪時表示，理事會在本屆年會上批准貝寧、吉布提、盧旺達加入亞投行，使亞投行成員總數達到100個，這是國際社會為亞投行投下的信任票。



亞投行是一家由中國倡建、專注於基建投資的新型多邊開發銀行，2016年1月開業運營，金立羣為首任行長。



金立羣認為，三年多來，得益於各成員的共同努力，並通過與世界銀行、亞洲開發銀行、歐洲復興開發銀行等機構及私營部門合作，亞投行取得了顯著成績，包括建立了基本的運營制度和企業文化、貸款總規模不斷擴大、獲得聯合國大會永久觀察員地位等。



截至目前，亞投行已批准為數十個項目提供貸款等融資，承諾總額85億美元。今年5月，亞投行還成功發行了總額25億美元的首筆美元全球債。



在金立羣看來，亞投行100個成員訴求不盡相同，特別是發達國家與發展中國家的訴求差異較大。“我們資金數量有限，不可能一下子解決所有問題。”



他指出，亞投行當前面臨的最大挑戰是需要時間來培育能力，因此必須堅持謹慎發展。雖然謹慎發展意味著短時間內無法滿足所有成員的訴求，但亞投行將不斷擴大借款國家陣營，繼續推動基礎設施建設和綠色經濟發展。



他強調，亞投行始終追求綠色可持續發展，“我們不盲目追求速度，質量第一”。為此，亞投行在評估項目投資時嚴格遵循三項標準：一是財務可持續性；二是環境可持續性；三是投資項目必須能改善當地人民生活，為當地人帶來福祉。



“我們給這些國家提供貸款是希望其經濟能夠發展，而不是讓其陷入債務（困境）。”金立羣說，中國等一些國家在基礎設施方面的經驗值得借鑑，比如嚴格管理資金流向和用途，預防腐敗，並確保工程建設高質量按期完成，從而讓其發揮效益。



他還說，作為新組建的多邊開發銀行，亞投行的“起點”就是綠色發展。中國作為大股東堅定支持和執行氣候變化《巴黎協定》，這對亞投行是很大的鼓勵。



“亞投行由中國發起，我作為行長也是中國人，因此感到責任很大，要把亞投行按照國際標準辦好。”金立羣表示，在亞投行的實踐中，人們可以看到中國是一個負責任的大國，“不是為了一己之利，而是為了大家的發展”。



“要實現大家的期望不容易，但我很有信心。”他說。