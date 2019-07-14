新型人工肌肉收縮力達人體肌肉40倍

中評社香港7月14日電／新一期美國《科學》雜誌刊登的研究顯示，美國、中國等國的研究人員組成的團隊開發出一種新型人工肌肉，其平均收縮力是人體肌肉的40倍，且成本可控，易於大規模生產，應用前景廣闊。



纖維狀人工肌肉是一種面向未來智能機器人的機械能轉化材料，其原理是碳納米管等材料經過被稱為“加拈”的多次扭轉過程後，在氣體、熱能或電化學能的驅動下收縮或舒展，模擬出肌肉運動。



美國得克薩斯大學達拉斯分校、中國東華大學等機構的研究人員在多種紡線外面裹上一層由聚合物構成的活性殼層材料，從而不用激活全部紡線，只需激活殼層，即可利用殼層的體積變化，快速、有效地將輸入能轉化為機械能。



論文第一作者、美國得克薩斯大學達拉斯分校的穆九柯對新華社記者說，這種由殼層驅動的人工肌肉很大程度上解決了先前人工肌肉的內層材料耗費較多輸入能源，能源轉換效率不高的缺點。



研究顯示，在電化學觸發條件下，一種由碳納米管與尼龍紗線等材料構成的殼層驅動人工肌肉的收縮力達人體肌肉的40倍，性能遠超此前的一些人工肌肉。



研究人員還展示了以天然蠶絲、竹纖維紗線和靜電紡絲作為內層材料的人工肌肉，它們同樣表現出良好的機械能轉化能力。論文通訊作者、得克薩斯大學達拉斯分校納米技術研究所主任雷·鮑曼指出，使用價格低廉的商業纖維取代價格昂貴的碳納米管，將使這種人工肌肉更容易應用到機器人、智能衣物等方面。



在本次研究中，中國東華大學的朱美芳、王宏志等人基於殼層驅動人工肌肉開發出一種智能織物，可在環境濕度較高時自動提高其孔隙率，以此製成的智能衣物在穿著時會帶給人體更好的舒適度。



論文還展示了一種能夠感知外界葡萄糖含量並予以響應的殼層驅動人工肌肉，表明這種人工肌肉在藥物緩釋領域具有應用潛力。