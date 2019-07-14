拒受勒索軟體要脅　巴爾的摩高代價重建系統

中評社香港7月14日電／美國馬里蘭州巴爾的摩市府公共服務網路今年遭駭客攻擊而癱瘓，勒索軟體鎖住電腦網路，以致市民無法上網物業交易與付帳單。受害者是否該應駭客要求付贖金，引起各界熱議。



據中央社報道，巴爾的摩官方拒絕支付駭客7萬6000美元贖金來為電腦系統解鎖，但卻付出估計約1800萬美元代價，來恢復與重建城市的電腦網路。



除巴爾的摩外，亞特蘭大1年前也遭遇類似情況，突顯有許多市府、醫院和企業都曾經被駭，而面臨兩難選擇。勒索軟體駭入，可能導致機構組織過時、有漏洞的重要服務系統停止運作。



佛羅里達州兩個城市今年也傳出總共支付了100萬美元贖金，之後同一犯罪集團又對喬治亞州法院系統發動新攻擊。



根據網際網路協會（Internet Society）的網路信賴聯盟（Online Trust Alliance）彙集資料，去年全球因勒索贖金的損失增加60%，總額達80億美元。



根據全美市長會議，2013年以來至少170個郡、市或州政府系統遭駭，今年就有22件。全美市長會議也採取措施對付勒索軟體的要脅。



近幾年來在美國與全球各地，勒索贖金已是棘手的網路安全議題，全球性勒索軟體知名的有WannaCry與NotPetya。



當遭駭的機構組織資料被鎖住時，到底要不要付贖金？美國聯邦調查局（FBI）及相關單位警告不要遂了要脅者所願，但部分分析師表示並沒有明確答案。



美國史丹佛大學研究人員法柯表示：“你必須對組織做正確的事，並不是由FBI做決定，你手上也許有刑事司法資訊，可能握有數十個證據，但你自己必須權衡輕重。”