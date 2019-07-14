中評社北京7月14日電／深夜食堂、24小時經營店、運河夜遊……北京城市副中心推出多項措施發展“夜經濟”，更好地滿足公眾夜間消費需求。



新華社報道，記者從北京市通州區商務局瞭解到，通州區近日出台《關於進一步繁榮夜間經濟促進消費增長的工作方案》。方案提出，打造和形成各具特色的夜間經濟示範街區，發展深夜食堂項目，推動24小時經營店發展，打造夜間賞景，推出夜間文化休閒、賽事活動。



很多在北京中心城區工作的“上班族”在通州區置業，且居住較為集中。通州區商務局分析，這些人羣消費能力強，餐飲、購物、休閒、文化等夜間消費需求旺盛。在國貿工作、居住在通州梨園的市民何傑說，以前晚上回到通州，沒什麼地方休閒，現在有精緻的酒吧、24小時的健身房，副中心越來越時尚了。



據瞭解，通州區將在地鐵八通線沿線、行政辦公區等重點區域發展深夜食堂，與購物中心的購物、觀影、娛樂等消費業態融合發展；增加夜間消費品類，鼓勵發展24小時經營業態，引導特色街區和特色商圈周邊的咖啡館、酒吧、輕食餐廳等特色店開展休閒消費活動；鼓勵品牌連鎖企業建設24小時便利店；鼓勵發展24小時書店、24小時藥店、24小時影院等。



通州區發展“夜經濟”注重文化引領，重點打造運河文化為特色的遊玩線路和文化衍生品，彰顯城市氣質。同時，鼓勵扶持影院、圖書館、文化館、體育場館舉辦晚間演出、體育比賽等，豐富居民文體生活。



通州區將配套夜景亮化、美化工程改造，完善相關配套設施建設。根據夜間經濟特色商圈、街區等重點區域客流需求，逐步增加區內公交線路的投入並適當延長運營時間。