藍委呂玉玲鐵口：王金平不會離開國民黨

王金平13日來桃園平鎮，“立委”呂玉玲（中）、夫婿也是黨籍市議員陳萬得一起陪同。（中評社 資料照） 中評社桃園7月15日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020初選15日上午11點揭曉，“立委”呂玉玲13日接受中評社訪問表示，“大概八成知道答案”，她重申國民黨會組成2020最強組合，前“立法院長”王金平也是台灣前進最重要的推手。王不僅熱愛“中華民國”，更愛國民黨，不會離開國民黨。



國民黨共五人參與2020初選，包括鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。五人今天不同調，郭台銘與朱立倫將缺席黨中央記者會。



已獲國民黨提名將尋求連任的“立委”呂玉玲期待“超強母雞”，連同夫婿、黨籍市議員陳萬得，在郭台銘日前到忠貞市場掃街時都到場致意。王金平來桃園夫妻倆也都到場。



被問到，如果郭台銘未能出線，有沒有可能與王金平搭配？或與無黨籍台北市長柯建銘合作？呂玉玲指出，一切都是“未定之數”，因為初選結果都沒有出爐，雖然“答案已經知道八成”，



被問到王金平的角色？初選答案揭曉，會帶著很多人離開國民黨嗎？



呂玉玲說，王金平是國民黨也是台灣前進最重要的推手，他對國民黨最忠貞，台灣歷經兩次的政黨輪替，因為有王的協調，才能穩定走到現在，不僅在“立法院”或是對台灣，有相當大功勞，黨內出現衝突，王也是第一時間站出來，放下成見、尋求共識，讓社會更加安定，王不僅熱愛“中華民國”，更愛國民黨，不會離開國民黨。



被問到，初選結果若是“韓勝郭敗”，會有“出乎意料之外”的事發生嗎？呂玉玲說，要不要把人留在國民黨？還是要靠王金平。