韓國瑜今出席黨中央記者會

高雄市長韓國瑜13日上傳瓶蓋挑戰影片，緩和國民黨初選的緊張氣氛。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄7月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨今日上午公布2020初選民調結果，參選人、高雄市長韓國瑜確定將參加黨中央的民調結果記者會。臉書社團韓國瑜後援會版主、綽號“鋼鐵俠”的徐正文表示，15日確定不去黨中央集結，改看大螢幕直播來幫韓集氣，台南也有美食攤位免費試吃慶祝韓勝選。



韓國瑜在國民黨初選民調封關前夕十分低調，13日、14日連續兩天都沒有公開行程，僅對外透露“平常心，是我現在的心境”。而黨中央邀請出席15日台北初選結果記者會，韓經考慮兩天後，幕僚終於確定韓會北上出席參加。據指出，韓這兩天沒有公開行程，主要在閉關準備初選勝出演說。



隨著韓國瑜初選勝出，綠營罷韓勢力也加足馬力，趁著韓北上出席國民黨中央民調發布記者會，迎接初選勝利。罷韓團體下午1點將在鳳山行政中心舉行記者會，宣布罷免連署已突破13萬分。



徐正文表示，15日上午10時會在自己基隆路一段的辦公室，用大螢幕來播放同步觀看黨中央的開票直播，歡迎韓粉到現場幫韓國瑜集氣加油，一起迎接初選勝利。另外台南15日上午、下午各有一場夜市美食攤位限量免費試吃活動，跟韓粉同樂慶祝初選勝出。



徐正文說，保持“高興一天就好”的態度，因為韓勝出後要開始考慮整合，顧及郭粉的感受，這時候韓粉大肆慶祝似乎不妥，加上已經有大批網軍開始在各大社群進行挑撥行為，接下來打算跟各地韓國瑜後援會討論該如何應對。



國民黨2020初選參選人，除了高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘、前國民黨朱立倫之外，還有前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。民調14日封關前夕，郭台銘行程滿滿，韓國瑜神隱兩天都沒有公開行程。



初選民調8日至14日晚間6時30分至10時進行，共計將搜集1．5萬份樣本，15日上午公布結果，決定2020人選。每日的民調資料彌封後放進保險櫃，15日上午跑數據公布時，將在國民黨臉書粉專全程直播。



原本挺韓團體要在15日上午前往中央黨部，因韓國瑜10日公開呼籲不要有過激行為，平常心等待初選結果，挺韓團體當天立刻取消該活動。發起活動的徐正文表示決定取消15日活動，避免被少數人抹黑，影響日後團結。