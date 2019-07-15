中評關注：初選落幕　王金平下一步動見觀瞻

國民黨15日上午公布2020初選民調結果，王金平的下一步都動見觀瞻。(中評社 資料照) 中評社台北7月15日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨今天上午公布2020初選民調結果，不論高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘誰出線，都有不同影響，國民黨有無勝選機會全看後續如何整合。未參與初選仍不斷造勢的前“立法院長”、不分區“立委”王金平下一步動見觀瞻，影響藍軍大局。



王金平退出初選仍不斷造勢，並曾宣稱會參選到底。地方基層實力雄厚的他，個人動向足以影響藍軍，也能影響韓國瑜、郭台銘未來動向。



王金平去年高雄市長選舉助韓國瑜“三山造勢”（鳳山、旗山、岡山）成功，韓宣布參加黨內初選，乃王退出初選原因之一，韓始終欠王一份人情。



王、韓在初選期間關係生變，但兩人始終“相敬如賓”，沒有撕破臉。如果韓國瑜出線，外界焦點將放在郭台銘是否與王金平合作，或郭王結合第三勢力脫黨參選。郭台銘不論採取哪一種動作，王金平都是關鍵人物。王自從政以來都是國民黨員，若郭要脫黨參選，王會不會陪他放手一搏？



如果王金平認定自己78歲了，從未參與大選，為了讓人生最後一戰圓滿而“偏向虎山行”，國民黨2020重返執政的機會將更為渺茫。



不論王金平的下一步為何，不但攸關韓、郭陣營的整合，也牽動黨內派系的態度，尤其他在這段期間不斷“練兵”造勢，都已證明他能將個人力量極大化，就算2020王沒機會親披戰袍，應該也不會在大選中缺席，但王會不會讓國民黨陷入困境，就看王金平的態度。

