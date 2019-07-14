初選民調即將公布　王金平：不會脫黨參選

中評社台北7月14日電／國民黨“總統”初選民調結果明天公布，不參加初選的前“立法院長”王金平今晚參加宮廟活動時表示，他不會脫黨參選。並對郭台銘若初選失利是否脫黨參選問題表示，靜觀各種情勢變化。



中央社報道，國民黨“總統”初選民調最後一晚，初選參選人郭台銘原定參加前“立委”盧嘉辰主辦順聖宮關聖帝君入火安座建宮35週年慶平安福宴，但為初選衝刺，臨時改掃街拜票，而王金平也較原定行程提前半小時到場和現場民眾親切互動，現場也熱情回應並高喊“總統加油”。



王金平接受媒體採訪時，被問到一到場就和盧嘉辰進房會談，不知有交換什麼意見時，王金平笑說，沒有談什麼啦，“我跟郭台銘先生在他要參選的第一次見面就在這裡，就在那個房間裡面。”



王金平表示，當初和郭台銘曾談到參選的問題就是，第一，兄弟登山各自努力，第二就是大家奉行關公精神，彼此互相支持。



至於明天黨內初選民調出爐後，王金平下一步會要怎麼走的問題，他說，出爐以後再說嘛！現在言之過早。但他強調，目前沒有考慮跟誰合作，也不會脫黨參選；至於會不會擔心郭台銘若初選失利脫黨參選，王金平表示“現在猜測這個都是太早，我們靜觀各種情勢的變化。”



王金平也對“太陽花學運”領袖林飛帆將接民進黨的副秘書長一事表示，“恭喜他啦！”年輕人有這個意願來參政，又有這個機會來展現才能，是值得大家祝福。