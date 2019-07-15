中評關注：藍軍政治人物歷史定位看今日

中國國民黨高雄市長韓國瑜15日將出席黨中央的民調發布記者會，郭台銘、朱立倫卻雙雙缺席。（中評社 資料照） 中評社高雄7月15日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選民調結果即將在今日上午公布，高雄市長韓國瑜將北上出席黨中央記者會，但鴻海集團創辦人郭台銘與前新北市長朱立倫卻選擇缺席，兩人動作似也反應這場民調的最終結果。如無意外韓國瑜可望代表藍軍角逐2020大位。



國民黨初選的落幕並非如民進黨初選般定於一尊，而是另一場赤裸裸政治角力的起點。



15日過後，郭台銘是否獨立參選，或聯合其他陣營籌組第三勢力，皆在郭一念之間。郭的決定將對2020選戰產生極大影響。選前民進黨刻意拋出“有魚吃瑜、沒瑜吃蔡”的口號，讓郭非常不滿，民調期間更大肆抨擊黨中央與中常委。觀察7月8日至15日的民調期間，郭的種種言行似乎更在為自己的政治空間預留伏筆。



如果郭選擇獨立參選，或許可繼續遂行自己的政治抱負。但另一方面，卻中了民進黨的計謀。以郭的人格特質與雄厚的財力，郭確實是當今檯面上最有能力獨立參選的人。更別說政壇上期待寄生、依附在郭身上班師回朝或鹹魚翻身的政治人物與其他相關政治媒體產業鏈。



國民黨的選情，宛如一顆不定時炸彈，郭台銘、韓國瑜、朱立倫與王金平都可能是未爆彈的引信。黨主席吳敦義有無能力拆除這些潛在的危險？或者任由它倒數計時直到引爆為止？



2019年7月15日的民調結果與各候選人之間的政治抉擇，勢必被寫入青史。個人的歷史定位，也在一念之間。

