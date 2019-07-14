入汛以來中國377條河流發生超警以上洪水

中評社北京7月14日電／當前中國已進入水旱災害防禦的關鍵階段。水利部水旱災害防禦司相關負責人14日說，入汛以來，受降雨影響，全國377條河流發生超警以上洪水，較1998年以來同期超警河流數量偏多近八成。



新華社報道，今年7月16日至8月15日，據預測中國南北方將各有一個主要多雨區。預計長江中下游、黃河、海河部分水系、第二松花江、遼河等將發生區域性較大洪水，珠江流域將發生區域性暴雨洪水。



377條河流發生超警以上洪水



水利部水旱災害防禦司副司長王章立說，入汛以來，全國共出現23次強降雨過程，平均降雨量與常年同期持平，降雨呈現“南北多、中間少”。其中，華南東部、江南南部、東北北部、西北中東部等地明顯偏多；西南東南部、江淮、黃淮、華北中部南部等地明顯偏少。



“受降雨影響，全國有18個省（區、市）377條河流發生超警以上洪水，較1998年以來同期超警河流數量偏多近八成，廣西桂江、湖南湘江資水、福建建溪富屯溪等46條河流發生超保洪水，15條中小河流發生超歷史洪水。”王章立說，截至目前，長江中下游發生1次編號洪水，黃河上游發生2次編號洪水，珠江流域西江發生1次編號洪水，韓江發生2次編號洪水。



據介紹，當前，長江中下游幹流及兩湖、黃河上中游、太湖及西江水位較常年同期偏高0.10-5.10米。其中，長江干流九江江段及鄱陽湖湖口超警0.32-0.52米。

