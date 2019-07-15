台南的韓粉信心足　攤商慶功趴招待小吃

國民黨2020初選民調15日揭曉，台南的韓粉信心十足，15日辦兩場美食小吃免費請客活動大肆慶祝。（取自臉書畫面） 中評社台南7月15日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選民調15日上午揭曉，韓粉信心滿滿，台南的韓粉已發出動員令，在地的食品業與攤販15日上午與下午各有一場免費試吃活動。



另外，中國國民黨台南市議會國民黨團也預告，15日上午11時中央黨部公布初選民調結果的同時，也要舉辦一場“支持“總統”民調，勝出者選“總統”記者會，要發出全力支持初選勝出者的呼聲。



台南的韓粉在7月7日成立韓國瑜之友會，而且對韓國瑜民調有十足信心，13日就在社群上發出了動員令，訂15日上午在台南市仁德區、韓友會成立的同一食品廠地點，舉辦“慶祝韓國瑜初選通過，免費試吃”活動，預告現場準備串燒2020串、排骨酥500份、豆花500杯、鳳梨酥500個、烤地瓜500條、韓國瑜凍選品牌水等，現場同時繼續號召加入韓友會。



另外，台南的韓粉還號召15日下午1時至3時，有另一場“國瑜夜市”免費試吃的挺韓活動，地點在永福路赤崁樓附近的赤崁糖概念館，現場有5個攤位提供限時、限量免費試吃，包括：水簾洞香腸攤500條免費送；赤崁糖2020杯甘薯茶免費送；黃旗魚黑輪伯前500條免費，後500條優惠價，以及飲品、手作麻糬等。