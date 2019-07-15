朱立倫深夜直播：明天開始我們必須團結

朱立倫很認真的打完國民黨初選，下一步受矚目。(朱立倫臉書) 中評社台北7月15日電／國民黨2020初選民調14日晚上結束，參選人之一的國民黨前主席朱立倫透過臉書直播向支持者致謝，表示明天開始，國民黨必須是團結的，唯有團結才有可能勝利，讓我們共同迎接另外一個美好的明天。



朱立倫今天不會出席國民黨上午11點舉行的宣布初選民調結果記者會，將於中午12點在個人辦公室舉行記者會。



朱立倫說，不管結果怎麼樣，他要謝謝每一位支持他的朋友。謝謝你們願意鼓勵做事的人。每一個臉書留言他都會看，看到大家一次次幫他辯護，很多朋友替他加油、替他著急，這些他都知道。大家都是他最溫暖的後盾。他最要感謝的就是每一位在背後默默支持他的好朋友。



朱立倫向夥伴們致謝說，他們幫他協調行程，陪他上山下海，要先去場勘，留了好多汗水。還有很多朋友也主動願意熱誠安排行程。大家情意相挺他感動在心裡，永遠不會忘記。



朱立倫說，有一位同事叫大頭，本來要去開uber，但主動回來報到，非常有義氣。新聞組帥哥組長很會下標，有幾位很會寫新聞稿，寫得很快。國政組每一次的稿子都一改再改，因為他最重視政策，他要禁得起所有的考驗。而新媒體組用最少資源最大的創意，每一個影片都是零成本，都是新媒體組朋友幫他發揮創意，直播組最怕直播時有任何的不正常，每一次都要放乖乖。議題組讓他每一次都能抓住時事，真的很棒。行政組更有如土地婆，真的是有求必應，好多少女都變成了辣媽。



他說，大家都知道他現在沒有工作，也知道這場選舉預算有限，謝謝許多導演、攝影師、大師，大家都是情意相挺，大家看到的照片影像都是朋友們義務相挺的，他真心的謝謝大家，沒有大家就沒有今天的朱立倫，他要趁這個機會謝謝大家。



他也要謝謝家人，因為家人承受太多的壓力，做朱立倫的太太與小孩，真的很不簡單，他們始終支持他、尊重他的決定。



朱立倫說，初選過程中他的確感受這是網紅的時代，很多人希望他用綜藝、表演吸引大家的目光，他也曾搞笑努力過，但朋友說還是做自己吧，因為要他講政見，又要耍幽默、耍笑料，真的還是要一些天份！有人勸他說不要講那麼多政見，但從政20年的朱立倫就是希望把事情做好，而要把事情做好，就要有好的政策，而不是好的表演，台灣要團結，必須要走中道，政策要務實，必須有理性的思考，這是他20 年來的理念，這就是朱立倫，他還是選擇做自己，堅持他的中道理性、穩定務實。



他表示，在競選過程中，他要謝謝另外四位參選人，在政見會或其他場合，我們有一些政策上有不同意見，讓我們展現出這就是一個民主包容的政黨，他常講大家是隊友，而不是對手，他質疑0到6歲國家養的政策，這是因為他一向的理念就是小政府大國民，絕對不是打韓或打郭，他相信這樣的政策討論是良性的，也讓大家感受國民黨的進步，對國民黨的未來更有信心。



朱立倫說，初選今天就結束了，明天開始，我們必須是團結的，只有團結才有可能勝利，讓我們共同迎接另一個美好的明天。