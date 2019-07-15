洪秀柱感性發文喊話　莫讓4年前遺憾再現

洪秀柱14日深夜感性發文，莫讓4年前遺憾再現。(洪秀柱臉書) 中評社台北7月15日電／中國國民黨2020初選結果15日上午11點公佈，傳出有“換柱2.0版”陰謀論。2015事件的當事人、前國民黨主席洪秀柱在民調公布前的14日深夜透過臉書感性發文呼籲，不要讓4年前的遺憾再現，不要讓任何謠言、陰謀論影響我們救國的決心，在結果出來之後，我們都是同一隊，一同守護我們最愛的國家，“中華民國”。



洪秀柱認為，今年初選吸引了許多有志之士參與，個個都在自己的領域有所擅長，個個都是一時之選，大家應該對於這樣的初選感到高興，因為相較於民進黨懾於蔡英文執政優勢，比她更優秀的人才無法出頭的狀況，國民黨能聚集這麼多受期待的人才參與初選，值得慶賀。



洪秀柱指出，當前執政者的傲慢，已成為臺灣人民心中的痛，只是討厭民進黨仍不夠，更重要的是要讓人民看得到未來，看得到臺灣的希望；相信這也是此次，有這麼多人關注國民黨初選的原因。



洪秀柱感慨，初選結果尚未出爐，為了裂解這股討厭民進黨的力量，有許多言語開始喧囂塵上，許多見縫插針的言論充斥在網路，然而她深信，參與此次初選的同志們，都是因為不願見到臺灣沈淪，以大我為重，才會投身初選，我相信他們最後也一定會將臺灣的未來放在個人得失之前。



洪秀柱認為，即便初選結果出爐並非由自己參與明年大選，相信這幾位黨內同志，也有雅量襄助最後獲得提名的人，更相信獲國民黨提名的候選人，會珍惜其他幾位共同競選同志的專長，攜手讓臺灣人民看到一個有希望、穩健的團隊，從而選擇國民黨提名的候選人。