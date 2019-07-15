羅智強：初選落幕　唯一支持民進黨下台

藍議員羅智強表示，不管國民黨初選出線的是誰，接下來最重要是，讓民進黨下台。（照片：羅智強臉書） 中評社台北7月15日電／中國國民黨今天早上11點公布2020初選民調結果，國民黨台北市議員羅智強昨天在臉書發文表示，6月13日，他宣布“二不”：國民黨初選結束前，不上政論節目，不談國民黨初選。而今天國民黨將公布初選結果，他實現了“二不承諾”，現在他想告訴大家，不管各位心中支持的是誰，不管國民黨初選出線的是誰，接下來最重要、也唯一該支持的是：民進黨下台。



以下為羅智強臉書全文：



6月13日，我宣布“二不”：國民黨初選結束前，不上政論節目，不談國民黨初選。



而明天（15日）國民黨將公布初選結果，我實現了“二不承諾”，現在我想告訴大家，不管各位心中支持的是誰，不管國民黨初選出線的是誰，接下來最重要、也唯一該支持的是：民進黨下台。



過去的1個月，我雖然不上政論節目，也謹守承諾完全不討論國民黨初選。但我並不是消極地躲起來，而是更積極地走上街頭，為民主發聲。2周前我宣布舉行100場街頭演講，大約2周的時間，我已舉辦了24場街頭演講，每一場大約可對500位隨機的路人、騎士和汽車駕駛演講，算起來已有1萬2000人次的民眾在街上聽過我的演講。



很多民眾對我加油打氣。有人說我的街講是台北的特殊風景；有人說街頭演講已成為羅智強的正字標記；也有人問我，我又沒有要選“立法委員”，為什麼要每天頂著夏日的高溫烈陽，這麼辛苦的街頭演講？



是的，我沒有要選“立委”，走上街頭並不是為了選舉，而更精確地說，也不是為了黨派，而是為了台灣岌岌可危的民主。



前紐約市長彭博曾說：“當政客試圖分散你的注意力，不讓你關心真正的議題，來掩蓋他們的無能。這個時候，你不可以分心。”我為什麼要走上街頭，因為我發現當聲音太多的時候，真正重要的事反而會被遺忘，而這也是執政者為什麼可以如此囂張濫權的緣故，他們看準了群眾容易分心，他們擅長轉移焦點。就像蔡英文，她成功地用“香港反送中”來掩蓋“公投被送終”，分散了群眾的注意力，閹割已經施行了15年的《公投法》賦予我們的公投權。



民進黨為什麼敢如此囂張？因為蔡英文知道，她有無數的國家資源、小英網軍、外圍團體、綠色媒體幫她“轉移焦點”，來幫助她分散人民的注意力。為什麼我要走上街頭，每日忍受炙陽的灼曬，揮汗演講？因為，當國民黨陷於內鬥，無暇監督民進黨種種踐踏民主的濫權霸道，這個社會需要一個“不分心”的聲音，時時刻刻地告訴人民，台灣好不容易建立的民主正被執政者用各種藉口、各種骯髒卑鄙的手段，一步一步地鯨吞蠶食。



我想告訴大家，永遠不要忘了最重要的事，不管是韓國瑜、郭台銘還是柯文哲，我不知道他們會不會是好“總統”，因為他們還不是“總統”。但我們已“確定知道”蔡英文正在毀滅台灣幾十年來好不容易建立的民主與自由。去年的東廠張天欽、台大沒校長，沒有讓民進黨得到教訓；今年蔡英文變本加厲，任用李進勇，“中選會”變成助選會；陳師孟、高涌誠以“顏色投票”踐踏司法獨立；用假新聞為藉口，進行台灣民主化後史無前例地新聞箝制；“國安”五法、中共代理人入法，以恐中為名，無限擴權，行箝制人民自由之實。蔡政府種種毀民主、踐法治、殘司法的行徑，早已罄竹難書。



請問，如果蔡英文第1任如此囂張地踐踏民主，都還得到選民的背書，獲得連任，她的第2任會濫權霸道到何等的境地？



答案難道還不清楚嗎？此時此刻，誰當“總統”已不是最重要的事，最重要的是讓蔡英文下台。這並不是因為仇視民進黨，事實上，這也是為了民進黨好。民主政治，選票就是政黨的老師。我們並不把民進黨當仇敵，民進黨再下台一次，她才會真正地反省，才會知道這3年多的做法是錯的，下一次再上台的時候，她才有可能是真正的“民主進步”。



最後，我要告訴蔡英文，我就是“不分心”，就是要當那個一直拆穿蔡英文國王新衣的白目小孩，每天站在街頭 發聲，我要用盡全力地讓台灣人民“不分心”。我要用一場又一場的街頭演講，提醒人民，蔡英文和民進黨是如何粗暴地踐踏台灣的民主。也不要小看街講滴水穿石的力量，在過去這24場共12000聽眾的演講中，無數的民眾用點頭、比讚、鼓掌表達了肯定，這些就是民眾的力量、不分心的力量！