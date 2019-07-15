中評現場：初選民調開始統計黨中央小心翼翼

國民黨公布初選民調並進行加權統計，5位參選人代表在場監督。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北7月15日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨今天上午舉行2020 “初選民意調查結果公布記者會” 組發會主委李哲華及民調執行小組召集人黃德福帶領下從上午8時開始展開整個民調加權統計作業，5參選人代表逐一檢視5家民調成功樣本後展開加權統計作業，過程緩慢，黃德福表示，過去沒有對外公開統計作業過程，因此工作人員都怕出差錯。



國民黨5位參選人分別是高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋與孫文學校總校長張亞中；其中韓、周、張3人將出席黨中央11時的記者會，朱預訂12時自行召開記者會，至於郭台銘原訂下午會舉行記者會回應但又臨時取消。



黨中央上午在12樓“初選民意調查結果公布記者會”，全方位市調公司、世新大學民調中心、全國公信力民調公司、TVBS民調公司及聯合報系民調中心等5家民調結果相關資料分別裝在5個彌封的信封裡，經過5位參選人代表檢查後，由李哲華逐一拆封，進分別交工作人員進行加權統計。



上午民調開封、加權統計作業過程緩慢，黃德福說明，過去都是在晚上進行民調加權統計作業，而且整個過程從來沒有一大早對外公開過，因此工作人員都小心翼翼怕出差錯。



依照流程規劃，5位參選人代表逐一檢查成功權本彌封信封後即進行拆封，緊接著查驗成功樣本資料，然後進行民調加權作業，就5位參選人所得樣本數進行統計，再針對民調結果報表核對確認無誤後，11時召開記者會宣民調統計結果。