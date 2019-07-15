6月份新增地方債發行7170億元

中評社北京7月15日電／ 今年新增地方債發行速度正在加快。財政部近日發布數據顯示，6月份，全國31個省（區、市）發行183只地方債，發行金額合計8995.51億元，環比增長196%。其中，新增債券發行7170.35億元，資金投向土地儲備最多，達1903.15億元，占比為26.5%。



財政部有關負責人介紹，6月份發行地方債按債券類型分，一般債券發行3177.71億元，專項債券發行5817.80億元；按債券性質分，新增債券發行7170.35億元，再融資債券發行1710.49億元，置換債券發行114.67億元；按發行場所分，銀行間市場發行3622.42億元，包含商業銀行櫃台市場發行專項債券34億元，上海證券交易所發行4478.47億元，深圳證券交易所發行894.62億元。



《證券日報》記者注意到，由於6月份地方債發行規模創年內單月發行新高，新增地方債資金投向具有一定代表性。



數據顯示，6月份新增債券資金將用於交通運輸1258.29億元；市政建設563.71億元；土地儲備1903.15億元；保障性住房、棚戶區改造1848.62億元；教科文衛、社會保障430.05億元；生態建設、環境保護332.61億元；脫貧攻堅、易地扶貧、農林水534.81億元；其他299.11億元。



中國財政預算績效專委會副主任委員張依群對《證券日報》記者表示，地方債加快發行為增加財政投資提供了財力支撐，對穩投資發揮了重要作用。



財政部有關負責人表示，1月份－6月份，全國發行地方政府債券651只，共計28372.01億元。其中，發行一般債券12858.02億元，發行專項債券15513.99億元；按債券性質劃分，發行新增債券21764.57億元，發行再融資債券6492.77億元，發行置換債券114.67億元。



截至2019年6月末，發行的新增地方政府債券完成2019年新增地方政府債券額度30540.69億元的71.26%，其中一般債券完成87.37%，專項債券完成64.49%，提前下達部分已基本全部完成發行。



（來源：證券日報）





