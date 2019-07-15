糧食夠吃，為何還進口

（來源：經濟日報） 中評社北京7月15日電／我國2018年糧食產量已經突破13000億斤，水稻、小麥、玉米三大穀物自給率保持在98%以上。但當前，城鄉居民糧食消費水平大幅度提高，對優質糧食需求持續增加，而國內優質糧食供給不足，需要通過進口來解決。充分利用國際國內兩個市場、兩種資源，是解決我國糧食問題的必然選擇——



我國糧食連年豐收是不爭的事實，2017年人均糧食占有量達到889斤，超過世界平均水平。但是，我國每年還要進口超過1億噸的糧食，大豆對外依存度更是超過80%。多位專家在接受經濟日報記者採訪時表示，當前我國口糧安全問題基本得到解決，糧食安全的內涵發生深刻變化，糧食供需存在結構性短缺，糧食質量得到前所未有的重視。在我國人多地少的現實國情下，通過適度進口優化供給結構，可以從更高層次上提升國家糧食安全的整體水平。



口糧有保障 進口調餘缺



人們都關心一個最簡單也是最重要的問題，就是我國糧食夠不夠吃？答案是肯定的：夠吃。



我國歷來高度重視糧食和農業生產，改革開放以來，特別是黨的十八大以來，我國通過政策支持、科技驅動、深化改革等多種舉措，穩步提升農業綜合生產能力，2018年糧食產量已經突破13000億斤，水稻、小麥、玉米三大穀物自給率保持在98%以上。目前，國內糧食供需總體寬鬆，庫存充裕，糧食儲備已經大大超過世界糧農組織規定的17%至18%的安全警戒線。我國用全球10%的耕地、6%的淡水資源生產的糧食，養活了全球近20%的人口。過去幾千年長期困擾中國人民的溫飽問題已經成功解決，逐步實現了由“吃不飽”向“吃得飽”，進而追求“吃得好”的歷史性轉變。



然而，我國糧食夠吃，為什麼還要大量進口呢？“這是因為當前我國糧食供給已經由總量不足轉為結構性矛盾，結構性短缺已經成為當前影響國家糧食安全的突出問題，需要通過進口來調劑餘缺。”中國農業大學農經管理學院教授李軍說。一方面品種結構性矛盾依然突出，穀物雖然保持較高自給水平，稻穀連續多年產大於需，口糧在數量上已經得到保障，但是玉米已連續兩年出現產需缺口，大豆自給率不足20%；另一方面城鄉居民糧食消費水平大幅度提高，對優質糧食需求持續增加，而國內優質糧食供給不足。如小麥是我國居民的主要口糧，國產小麥以中低筋品種為主，蛋白質含量較低，製作高端面包所需要的高筋小麥國內供應不足，需要通過進口來解決。