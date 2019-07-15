深圳不再“官宣”樓市均價　放開限價前奏？

深圳市房地產信息平台公布的最新數據 圖片來源：深圳市房地產信息平 中評社北京7月15日電／近日，深圳不再公布官方樓市成交均價的消息引發市場熱議。



事實上，自今年4月起，深圳市房地產信息平台便不再公布新房的成交均價、成交總金額，及依面積區間分類公布的成交均價、總金額等具體信息。



和官方成交均價一同“銷聲匿跡”的還有哪些信息？為何不再公布相關數據？對置業者有何影響？中證君帶你科普一下。



深圳不再公布官方成交均價



此前，由深圳市房地產信息平台公布的每日、每月新房、二手房成交均價、成交金額等房地產市場各項數據，作為唯一由深圳官方公布的房地產成交數據備受市場關注。



然而，據媒體報道，今年4月深圳機構改革後，深圳市房地產信息平台入口由原深圳市規土委官網改為深圳市住建局官網，此後，該平台不再公布新房的成交均價、成交總金額，以及依面積區間分類公布的成交均價、總金額等具體信息。



全新的深圳市房地產信息平台上公布的數據僅包括成交套數、成交面積、可售套數、可售面積，以及“一房一價”等。二手房方面則僅公布成交套數和面積，成交價格則至今未見公布。



深圳市住建局回應



由於深圳市房地產市場規模有限，成交價格水平易受結構性影響，直接公示有關價格信息並不能很好的反應市場的真實情況。根據深圳市房地產宏觀調控的要求，為了更為準確地反應房地產市場的運行情況，參考其他兄弟城市的做法，深圳市住建局在做好房地產預售項目“一房一價”價格公示的基礎上，不再公布匯總後的成交金額及均價信息，有關市場情況以國家統計局每月公布的房地產價格指數為准。