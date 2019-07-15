法國國慶節閱兵式展示新式武器裝備

中評社北京7月15日電／法國一年一度的國慶閱兵式14日在巴黎舉行，法國總統馬克龍在香榭麗舍大街檢閱部隊，並邀請歐洲十多位國家領導人參加。法國在此次閱兵式上展示的前沿武器裝備受到各方關注。



新華社巴黎7月14日報道，此次閱兵式的兩大主題為歐洲合作和武器裝備創新。法國邀請了包括歐盟委員會主席容克、德國總理默克爾等十多位歐洲領導人參加閱兵式。在此次閱兵式飛行表演中，包括德國A400M運輸機和西班牙C130運輸機在內的13架歐洲其他國家飛機受邀參演，展示歐洲合作精神。



閱兵式一開始，法國就展示了不少前沿科技武器。其中，酷似“鋼鐵俠”的“飛人表演”是最具轟動效應的。法國噴氣滑雪世界冠軍扎帕塔手持步槍，站在自己發明的飛行器上，在閱兵式觀禮台上空飛行了數十米。法國國防部官員向媒體介紹說，這種由微型渦輪噴氣發動機推動的飛行器將來可能被法國特種部隊使用。



在法國軍隊展示的其他新式武器中，還包括不需要GPS導航的四輪多任務機器人以及配有高分辨率相機的“黑色大黃蜂”無人機等。



此次國慶節閱兵式上，法國共出動4000餘名軍人、196輛軍車、237匹戰馬以及108架軍機。



另據法國媒體報道，14日晚，全法國面臨巨大治安壓力。2016年7月14日夜，法國尼斯在舉行國慶節慶祝活動時遭遇恐襲。此後法國國慶節期間的安全問題都成為輿論焦點。



法國內政部長卡斯塔內此前說，從13日晚開始，全巴黎高度戒備，已部署了2500名警察和憲兵。



1789年7月14日，法國人民攻克了象徵法國封建統治的堡壘巴士底獄。1880年7月6日，法蘭西第三共和國頒布法令，將7月14日定為法國國慶節。

