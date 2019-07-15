督察協會籲“沉默大多數”發聲支持香港警隊

警員在新城市廣場內被圍攻，不停有雨傘、雜物從四面及高處擲向警員（圖片來自路透社） 中評社香港7月15日電／警務督察協會昨日向全港市民發出公開信，呼籲社會沉默的大多數支持香港警隊，讓管理層繼續有勇氣、有承擔、有決心，以不偏不倚，無懼無私的態度，去支持警務人員執行法律上賦予的權力及責任。



督察協會形容，近日一連串破壞香港法治的暴亂，已經到了不受控制的地步，“‘違法達義’過後，還有大批議員、前官員為他們的惡行開脫護航，還有人以‘上街’挾迫政府終止一切違法行為的刑事調查工作”。協會又批評某些偏頗、失實和預設立場的報道，往往將事件真相扭曲。



“當警務人員努力為大家重開道路、回復社會運作和秩序的同時，阻攔我們的就是那些尊貴的議員以及部分正在執行職務的記者媒體朋友！”協會表示，警務人員長期長時間工作，承受著各種莫須有的壓力，縱使多加了額外任務，仍然如常為香港市民提供優質的服務，沒有絲毫缺減，保持防罪的巡邏、交通管制、偵查罪案、拘捕犯人，堅守己任，反問“香港警隊、香港警察倒下後，難道香港的政制爭拗就會圓滿解決嗎？請大家靜心想一想那些支持暴亂、引發警民衝突的惡棍，就是要推倒警隊，唱衰香港！”



來源：大公網