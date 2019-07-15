中評鏡頭：台韓國粉看轉播陪韓國瑜迎接勝利

台南的韓粉舉辦美食小吃大請客，慶祝韓國瑜贏得國民黨2020初選。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月15日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選民調今天11點揭曉，台南的韓粉舉辦兩場美食小吃大請客慶祝活動，上午場次約300多人參與，一起觀看媒體轉播，迎接韓國瑜代表國民黨投入2020大選。



台南的韓粉信心滿滿，13日就在社群上公布，15日的初選揭曉當天，上午在仁德，下午中西區各舉辦一場慶祝韓國瑜初選、免費試吃活動。多個熱情挺韓的攤商，準備了招牌美食肉串、排骨酥、豆花、糕點等大方送、免費吃，大方分享韓粉。



許多韓粉穿著、拿著青天白日旗幟，一邊看轉播，一邊品嚐免費小吃，還不時高喊挺韓口號，現場氣氛就現看大選看開票、看世足賽一樣熱鬧。



台南的韓友會會長鍾炳耀表示，大家不是來做生意，純粹就是為了挺韓。韓友會將秉成立宗旨，推動韓國瑜“讓人民要過好日子”的理念，更有組織的全力助韓打贏選戰。



台南的韓友會副會長、提供今天場地辦活動的廖盛芳表示，台南是“綠到出汁”的地方，要民眾站出來並不容易，但大家還是克服困難，促成7日韓友會的成立，熱心相挺的攤商在今天自發舉辦小吃大請客，慶祝韓國瑜初選勝出。



今天現場準備串燒2020串、排骨酥500份、豆花500杯、鳳荔酥、烤地瓜、韓國瑜凍選品牌水等。