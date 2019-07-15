沙田暴亂｜亂港議員眾志頭目落場煽暴

中評社香港7月15日電／上水及沙田一連兩晚遊行後爆發暴力示威騷亂，一群反對派議員以及香港眾志黃之鋒等青年政棍，不斷在現場左穿右插，煽動及掩護暴徒，阻礙警方執法。而此次沙田遊行是香港眾志成員梁延豐申請不反對通知書，眾志的一幫人在騷亂中打主力。香港眾志兩名成員朱恩浩及廖偉濂疑有份參與施暴，被警方拘捕。



大批滋事分子昨日下午五時許遊行完結後，晚上佔據沙田鄉事會路、源禾路及沙田市中心一帶馬路，反對派議員朱凱廸、鄺俊宇、林卓廷、陳志全、楊岳橋、譚文豪、區諾軒、尹兆堅、郭家麒、許智峯、鄭鬆泰等，幾乎全程傍實暴徒，其間有暴徒挖掘磚頭等違法行為，他們都視而不見。其間，郭家麒及許智峯在搞事分子的傘陣和鐵馬陣前席地而坐，與一名外籍男子密談。



當警方陸續沿源禾路、沙燕橋、沙田鄉事會路三面推進，包圍堵路分子期間，反對派議員多次站在最前方，要求與指揮官交涉，不斷挑剔警員沒有展示編號和委任證，企圖拖延時間。香港眾志黃之鋒、羅冠聰、袁嘉蔚、岑敖暉、工黨郭永健等人，則在不斷拍攝警員。社會工作者總工會總幹事許麗明率多名社工不斷叫咪，擾亂警方廣播。



香港眾志兩成員被捕



晚上八時許，警方開始清場前，港島總區副指揮官呂錦豪多次要求楊岳橋、譚文豪呼籲示威者離開，謂如果議員希望協助警方，就請他們讓出通道，但楊及譚繼續耍賴稱，示威者已正在離開，雙方會面無果。至十時許，警方進入新城市廣場拘捕期間，區諾軒等人更築起人鏈阻止警方。香港眾志晚上證實，常委朱恩浩、成員廖偉濂晚上9時57分被拘捕。



來源：大公網