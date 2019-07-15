內銀理財產品混戰　1元入場搶客

王小軍認為，投資者要學會關注產品風險等級、投資標的範圍。 中評社香港7月15日電／資管市場變天，逾30理財子公司新成立。



香港文匯報報道，今年以來，銀行理財子公司的申請與設立如火如荼，有統計顯示，超過30家銀行發佈了成立理財子公司的計劃，不少上架產品投資門檻低至1元（人民幣，下同）起，正是這些全新理財產品的出現，攪動資管行業發生翻天覆地的變化。有分析指，銀行理財產品起點低易購買；不過與此同時，資管風控也應到位。



據Wind不完全統計，包含已獲批的8家銀行理財子公司，目前已有31家商業銀行發佈了成立理財子公司的計劃，包括6家國有銀行、10家股份制銀行、13家城商行和2家農商行，註冊資本總規模最高超過1，370億元。此外，據銀保監會副主席曹宇透露，外資銀行亦在積極推進理財子公司設立。



理財子公司發佈的產品也較原有理財產品變化明顯，其中門檻進一步降低、不再承諾保本均為其特色。例如工行旗下工銀理財有限責任公司，目前共有7款理財產品推出，包括4款固定收益增強型、2款資本市場混合型、1款特色私募股權產品，其中兩款固定收益類起購價格均為1元。



1元起購產品 不承諾保本



張女士是工行老客戶，近期正有投資“1元起購”的工行理財子公司產品的打算。不過她同時留意到，雖然起購門檻大幅降低，但產品說明和原先的銀行理財變得不一樣，“保本”字樣不再出現，且收益率由之前習慣看到的“預期收益率”變“業績比較基準”。



記者以投資者身份致電工銀理財專員得知，應理財新規要求，現在的理財產品都不能寫“預期收益率”，只能寫“業績比較基準”，且“業績比較基準”的數值也僅作為一個參考值，最終的收益率要根據市場變化，銀行不再承諾一定會達到什麼樣的收益率。



回報達5% 高過傳統產品



“不過理財子公司產品的收益率又的確較高，還是挺想嘗試一下。”儘管被告知了風險，張女士依然心動不已。記者留意到，工銀理財子公司目前推出的幾款產品，其上註明的業績比較基準普遍在4.5%至5%之間，明顯較當前傳統保本銀行理財產品收益率的3%左右高出不少。



據普益標準最新報告顯示，銀行理財並未因年中攬儲而回暖，實際上是不升反降，今年二季度銀行理財收益率跌至4.12%，較上期下降0.13個百分點。張女士表示，工行目前也有保本型理財產品在售，但不少收益率都是2%、3%，“讓人看了實在沒有太大興趣。”



目前1元起購理財產品暫只有工銀理財，其他幾大行雖然也降低公募理財產品的銷售起點，從以前的5萬元降至1萬元，這也使得1萬元起購成為最常見的起步門檻。



不過其他銀行理財子公司產品也各具特色，如建信理財發佈了建信理財粵港澳大灣區資本市場指數，稱推出的理財產品精準對接粵港澳大灣區發展規劃，使得普通投資者有機會加入到大灣區建設中。



交銀理財子公司則另闢蹊徑，通過“委託”模式處理存量的理財業務。交通銀行副行長呂家進表示，交行將保留資管中心，同時將理財業務日常運營管理職能委託給理財子公司，承擔監督理財子公司盡責履職的職能。



中國銀行在新產品推介會上表示會推出外幣系列、養老系列以及權益指數系列，據天風證券研報分析，中行新推的理財產品收費模式上與公募債基本看齊，本質可讓投資者讓渡了一部分超額收益，相應地也換來了業績基準內收益的安全性。



市場期待中小行“殺手”



除上述大行已公佈的特色產品外，中小銀行未來產品方向亦為市場關注，業內人士估計，收益相較大行高，通常是中小行的“殺手”，不排除未來中小銀行理財子公司產品會以相對較高的收益來爭奪客戶。