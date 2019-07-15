土耳其在S400上攤牌　且看美國如何接招

中評社北京7月15日電／第四架裝載S-400型防空導彈系統的俄羅斯貨機13日飛抵土耳其首都安卡拉。土國防部前一日宣布，從俄羅斯購買的S-400型防空導彈系統首批設備當天運抵安卡拉附近的穆爾特德空軍基地。



新華社安卡拉7月13日報道，分析人士指出，在美國先前多次威脅制裁的背景下，土耳其堅持從俄羅斯購買S-400系統，恐難免遭到美國制裁。考慮到多種因素，美方或將採取相對溫和的制裁方式。



土方高調展示



土國防部12日特地安排媒體記者前往穆爾特德空軍基地採訪報道，並於當天下午在官方網站上公布了接收S-400的圖片和視頻。據土媒體報道，S-400交付過程預計將持續到今年10月，一套將部署在首都安卡拉附近，另一套將部署在土東南部靠近敘利亞邊境地區。



土耳其是首個購買S-400系統的北約成員國。土耳其最初尋求購買美制“愛國者”防空導彈系統，但美國時任總統奧巴馬沒有能夠說服國會批准這項交易，土耳其轉而向俄羅斯採購S-400系統。美方以S-400系統與北約防空系統不兼容並可能危及美制F-35型戰機安全為由，多次要求土方取消S-400訂單，改為購買美制“愛國者”，並威脅對土方施行制裁、暫停向土方交付F-35戰機零部件並暫停F-35項目合作。



土國防部長阿卡爾12日與美代理國防部長埃斯珀通電話時表示，土方堅持繼續參與F-35戰機研發項目，並將繼續研究美方有關購買“愛國者”系統的提議。他還強調，S-400系統對美國和北約成員國完全不構成威脅。



分析人士認為，土方對接收S-400系統進行高調展示，凸顯其在此問題上的堅定立場。在與俄方進一步靠近的同時，土耳其也不希望土美關係惡化，釋放了與美國進行對話與合作的信號。



美方謹慎應對



美國國會兩黨參議員在S-400首批設備運抵安卡拉後對土方進行了譴責，並呼籲立即對其實施制裁。但白宮、國務院和五角大樓卻保持沉默，截至目前沒有任何表態。



美國國會參議院軍事委員會和外交委員會領導層12日發表聯合聲明稱，土耳其購買S-400系統的行為對F-35項目構成威脅，表明土俄在戰略上靠近，國會要求總統特朗普在《以制裁反擊美國敵人法》框架內對土進行制裁，並要求國防部禁止土參與F-35項目。

