貿易摩擦磋商無果　日韓關係短期難轉圜

（來源：新華網） 中評社北京7月15日電／日本和韓國兩國政府12日就兩國間的貿易摩擦在東京舉行事務級別磋商。雙方不歡而散，也未確定下次磋商的時間。



分析人士指出，從此次磋商雙方的表現以及兩國輿論反應來看，日方在貿易摩擦中態度強硬，處於攻勢；韓方處於守勢，沒有太多辦法。由於雙方很難在此次貿易摩擦的根源——歷史問題上輕易讓步，兩國關係短期內難以轉圜。



無果的磋商



日本政府本月1日宣布，從4日起對出口韓國的三種半導體產業原材料加強管制，並將韓國排除在貿易“白色清單”之外。12日的事務級別磋商是雙方首次就此進行的直接接觸，出席者為兩國負責經濟產業的政府部門的課長級官員。



據報道，韓方在磋商中指責日方在實施管制措施前未能給出充分解釋，要求日方為其主張提供合理證據。而日方則表示，日方採取的措施只是為了改善出口管理，並稱韓國在相關產品的出口管理方面存在問題。



韓方官員稱，韓方提議7月24日前再次舉行雙邊磋商，但日方沒有明確答覆。



值得注意的是，此次磋商被安排在日本經濟產業省一個十分簡陋的房間內舉行。據報道，會場內一塊白板上張貼印有“關於出口管理的事務性說明會”字樣的打印紙，角落裡還堆著桌椅。此外，與韓國官員西裝革履的正式著裝不同，日本代表只是穿著白襯衣而且沒有系領帶。



韓國《中央日報》報道稱，日方刻意降低了此次磋商的等級，將其定義為“說明會”而非韓國所主張的“雙邊磋商”，出席人數也從最初商議的每方5人減少為2人。磋商在對立氛圍中進行，雙方表情凝重，甚至沒有握手。