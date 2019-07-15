“紐約大停電”周年日　非人為破壞

中評社北京7月15日電／美國紐約市13日晚大面積停電，波及超過7萬用戶。



停電當天，恰逢1977年紐約大停電42周年。紐約市長說，停電緣由不是人為破壞。



當地時間將近19時，紐約曼哈頓地區陸續停電，波及30個街區，包括一些知名地段，如紐約時報廣場和百老匯。



大約22時開始，供電陸續恢復；午夜前，市長比爾·德布拉西奧宣布，供電完全恢復。提供紐約電力服務的紐約愛迪生聯合公司說，7.3萬居民和商戶受影響。



交通信號燈熄滅，致使車輛擁堵，一些民眾自發疏導交通；部分地鐵線路停運，一些乘客困在車廂裡；消防部門接到大量求助電話，由許多困在電梯裡的民眾打來。



不少人在社交媒體上傳照片和視頻，顯示街道、地鐵和建築籠罩在黑暗中。在紐約時報廣場，大多數電子屏幕黑屏。



居民傑夫·奧馬利從中央公園附近一個地鐵站走出。“我們被困（在車廂裡）大約75分鐘，”他告訴路透社記者，“漆黑一片。大家不得不用手機閃光燈照明，找出口。”



時值周末，許多人前往百老匯看戲，但停電迫使多數演出取消。為了不讓觀眾失望，一些演員在街邊臨時演出。美聯社報道，美國知名歌星珍妮弗·洛佩茲當晚正在麥迪遜廣場花園體育館開演唱會，同樣因停電而中止。



紐約州州長安德魯·科莫下令州政府機構調查這一事件。科莫說，雖然沒有收到人員因停電受傷的報告，“發生停電完全不可容忍”。



“這座城市不能發生這樣大規模的停電，”科莫說，“這太危險。”